Farklı 2 yöntem: Samsung Galaxy S20 ekran görüntüsü alma

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modelleri resmi olarak tanıtıldı.

Her model birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Kamera ve performansa önem gösteren kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Akıllı telefonlarda en çok tercih edilen özellik kesinlikle Screen Shot’dır. Galaxy S20 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Yöntem

Galaxy S20 ekran görüntüsü alma işlemi diğer modellerde de olduğu gibi Ses Kısma tuşu ile Power tuşuna aynı anda 1-2 saniye basmanız yeterli olacaktır. Deklanşör sesini duyduktan sonra ellerini çekebilirsiniz. Almış olduğunuz ekran görüntüsüne galeri klasörü altında ScreenShot dosyasından ulaşabilirsiniz.

2. Yöntem

Telefonda bulunan sensörler sayesinde farklı ekran görüntüsü alma özellikleri bulunmaktadır.Ellerinizi ekran üzerinden kaydırarak alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için ayarlardan aktif etmeniz gerekmektedir. Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.