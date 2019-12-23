Facebook ortaya çıktığı 2004 yılından günümüze kadar etkisini hiç kaybetmedi. Mark Zuckerberg adlı sosyal zekası çok kuvvetli biri tarafından, daha fazla arkadaş edinmek için kuruldu.

Kelimenin tam anlamıyla 7’den 70’e herkes bu sanal ortamda olmayı bir sosyal statü olarak görüyor.

Gençler fotoğraf ve video paylaşımını aktif olarak kullanırken, orta yaşlılar ilkokul-lise yıllarını aynı sıralarda çürüttüğü eski sınıf arkadaşlarını bulmanın sevincini yaşıyor. En önemlisi de dünyada ki sosyal haberlerden en hızlı bir şekilde haberdar olmamızı sağlıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte telefonların, tabletlerin hayatımıza girmesiyle insanlar günde ortalama 4 saatini bu platformda geçirir oldu. Bu kadar cazip olmasının nedenlerinden biri de tamamen ücretsiz bir şekilde sadece mail hesabınız ve şifreyle ulaşılabilir olmasıdır.

Yenilikçi

Zaman geçtikçe Facebook’a birçok rakip çıktı ve insanların ilgisi farklı sosyal platformlara kaydı. Bu etkilenmeyi hisseden yöneticiler yeni güncellemelere gittiler. Artık tek tek fotoğraf atmak yerine kolaj ile hikaye yaratma, canlı yayın hizmetiyle takipçilerinizle anılarınızı paylaşma imkanı en önemlilerden sadece birkaçıdır.

Her Yılın Trendi

Seçeneğin neredeyse sınırsız olduğu günümüzde pazarlamacılar biçimin, rengin, kokunun da satım aşamasında etkili olduğunu keşfetti. İnsanlar artık kıyafetlerine göre bilgisayar, telefon rengi tercih ediyor, ruhunu yansıttığına inandıklarını da, gündelik yaşamında kullandığı uygulamalarda taşımak istiyor. Facebook yıllar içinde kendini yenilirken, sayfasında kuruluş rengi maviden vazgeçmedi. Günümüzde bu maviliği, uygulama içinde değiştirmeye yönelik hareketleri olduğunu söyleseler de siz bunu beklemeden, birkaç adımla çağın ötesine geçebilirsiniz.

Facebook Tema Rengi Nasıl Değiştirilir?

Bunu kolaylıkla halletmek için öncelikle tarayıcınızın Chrome ya da Firefox olması gerekmektedir. Başka bir tarayıcı kullanıyorsanız ilk olarak istenilen şekilde güncelleyiniz.

Google Chrome Facebook Tema Rengi Değiştirmek için;

Google Chrome’a giriniz.

Chrome web mağazasına gidin.

Sol üst kenardaki arama kutucuğuna ‘ Color Changer for Facebook ‘ yazıp tıklayın.

Kurması çok kısa sürecek olan Facebook renk değiştirici uzantısını, Chrome’a Ekle yazısına tıklayarak başlatın.

Eklenti bilgisayarınıza indikten sonra Facebook hesabınızı açabilirsiniz.

Adres çubuğunun yan tarafında gördüğünüz c simgesine tıklayıp tema ve rengi seçenekler arasından kolayca değiştirin.

Zamanla Facebook tema rengi değişikliğini diğer tarayıcılarla ve hatta kendi sayfası içinden rahatlıkla gerçekleştireceğiz. Şimdilik bu eklentiyle istenilen sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz.