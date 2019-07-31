En ucuz fiyatlı 3 bebek telsizi modeli

Yeni bebekleri olan ailelerin vazgeçemediği bir cihaz olan bebek telsizleri modelleri hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu yazıda en ucuz bebek telsizi 3 model hakkında bilgilendirmek istedik. Bebek telsizi fiyatları 189 TL’den başlıyor 1000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Loobex LBX-2615 Dijital Bebek Telsizi

Bu model uygun koşullar altında 800 metre mesafede kullanabilirsiniz. 2 kanallı olan bu cihazda menzil dışı uyarı modu bulunuyor. Bu ürün 189 TL ile 209 TL fiyat aralığında internette satılmaktadır.

Weewell WMA370 Dijital Bebek Telsizi

Bu model menzil dışı uyarısı yer almaktadır. Uygun koşullarda 300 metre’ye kadar kullanılmaktadır. Ayrıca ses ile aktive olma özelliği bulunmaktadır. Bu model 209 TL ile 229 TL fiyat aralığında satılmaktadır.

Bebevo BM202 Dijital Bebek Telsizi

Bu modelde de menzil dışına çıktığınızda sizi uyarmaktadır. Uygun koşullar altında 300 metre mesafede kullanabilirsiniz. Gece lambası özelliği olan bu model 239 TL civarında satılmaktadır.

Not: Cihazlarda yazılan mesafe aralığı açık alan kullanımlarda geçerli olmaktadır. Genel olarak ev içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.