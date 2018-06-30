En ucuz 12V çift kişilik akülü araba modelleri

12V Çift kişilik Akülü araba alacaklar için bir kaç öneri sunmak istedik.

Yaz dönemi geldiği zaman akülü araba alımları artmaktadır. Bize gelen sorularda genellikle 2 çocuğu olup 2 farklı akülü araba modeli alamayıp 12V çift kişilik akülü araba hangisini almalıyım soruları gelmektedir.

İlk olarak şunu söylemek istiyoruz. 1000 TL altında 12V çift kişilik akülü araba modeli bulamazsınız. Ayrıca uygun fiyatlı olması için 6V çift kişilik akülü araba var mı diye soruyorsanız malesef bulunmamaktadır. Biz size en uygun birkaç 12V çift kişilik akülü araba modelleri yazmak istiyoruz. Burada yazan modeller tamamen bizim kendi fikirlerimize göre seçtiğimiz modelleridir. Herhangi bir reklam yada yönlendirme gibi bir amacımız bulunmamaktadır.

RollPlay Mercedes 12V çift kişilik akülü araba 1099 TL civarlarındadır.

Pilsan Attack 12V Çift Kişilik akülü araba fiyatı 1399 TL’dir.

Bunun gibi birkaç model daha bulunmaktadır.

TeknoScrool.com olarak bizim size önerimiz 12V çift kişilik akülü araba almayınız. Neden diyeceksiniz?

İlk olarak 12V olduğu için taşıma kapasitesi Maksimum 35-45 Kg arasındadır. İki çocuğu bindiği zaman çok hızlı gidemiyeceksiniz. Şarjında en ufak bir azalma olduğunda iki çocuğu arkadan itmek zorunda kalacaksınız. 24V çift kişilik akülü araba alamıyacaksınız bizim size önerimiz İki tane 12V en ucuz akülü araba almanızdır. Zaten 2 tane aldığınızda emin olun fiyatı çift kişilik olanlar ile aynı fiyata gelecektir.

Bu arada sert plastikli tekerli olmayıp kauçuk lastikli modelleri 2000 TL civarları üzerinde bulmanız çok zordur.

Bütçeniz 1300-1500 TL aralığında ise güzel 2 adet 12V akülü araba alabilirsiniz. Bu sayede iki çocuk arasında sürme kavgasını engeleyeceksiniz. Benim çocukları kavga etmez demeyin. Eninde sonunda arabayı kullanmak için tartışacaklar ve sizi pişman edeceklerdir.

Bütçenizi ve kriterlerinizi bize yorum olarak yazarsanız sizlere alınabilecek 12V akülü araba modelleri önerebiliriz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)