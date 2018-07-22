En büyük bataryaya sahip telefon Mi Max 3 oldu

Akıllı telefonların en büyük dez avantajlarından bir tanesi tabiki şarj sürelerinin az gitmesidir.

Teknololji devleri bu şarj sorununu hızlı şarj özellikleri ve batarya kapasitelerini artırmak ile gidermeye çalışıyor.

Akıllı telefon dünyasında en büyük batarya kapasitesine sahip model Xiaomi Mi Max 2’di. Fakat bu liderlik el değiştir diyebiliriz.

Xiaomi’nin yeni tanıtılan modeli Mi Max 3 modeli camianın en büyük batarya kapasitesine sahip telefonu oldu.

Xiaomi Mi Max 2 modeli 5300 mAh kapasitesine sahipti.

Mi Max 3 modeli ise 5500 mAh’lık en büyük kapasiteye sahiptir.

Huawei Honor Note 10 modeli henüz resmi olarak tanıtılmadı fakat dedikodulara göre 6000 mAh’lık bir bataryaya sahip olabilir. Tabi resmi olarak açıklanmadığı için batarya tacı Mi Max 3’de kalıyor.

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