Dikkat: pdf.exe ve pdf.arj uzantılı dosyalar

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Son zamanlarda gelen maillerde ek’te bulunan dosyalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Zararlı içerik bulaştırmanın yollarını arayan kişiler sizin mail adresinize alakanız olmayan bir mail gönderiyor ve bu mail size yanlışlıkla gönderilmiş hissi yaratmaktadır.

Genellikle kişiler bu mail neden geldi ve ek’te bulunan dosya nedir diye merak edip açmaktadır. Zararlı dosya gönderen kişiler ek dosyaların içine virüslü dosya bulaştırmaktadırlar.

Örnek vermek gerekirse son zamanlarda ek’te dosyayı indirdiğinizde dosyanın uzantısı pdf.exe ve pdf.arj uzantılı olarak gelmektedir.

Size herhangi bir bankadan hesap özeti adı altında bir mail geliyor. Sizin bu banka ile alakanız yok ama dosya uzantısı pdf.exe olarak gönderiliyor. Normal bir hesap özeti pdf olarak gelir. Pdf.exe olarak gelen dosya kesinlikle zararlı bir içeriktir. Kesinlikle indirmenizi önermiyoruz.

Eğer indirip açıp ve kurmuşsanız bilgisayarınıza komple bir format atmanızı tavsiye ediyoruz. Bu işlem sizin güvenliğiniz için çok önemli olacağını unutmayınız.