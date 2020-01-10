Dikkat çekti: Vestel Venüs E5 fiyatı ve özellikleri

2019 Aralık ayı içerisinde tanıtılan Vestel Venus E5 akıllı telefonu hakkında kısaca teknik özelliklerini yazmak istiyoruz.

Vestel Venus E5 modelinde 6.1 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. 282 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi kullanıldı. Ekran/Gövde oranı ise % 79.15’dir.

Bu modeli 3400 mAh’lık batarya desteklemektedir. 13 MP çözünürlüğüne arka kamerası, 2 MP çözünürlüğüne ikinci arka kamerası bulunuyor ve bu kamera derinlik algısı özelliği eklemektedir. Özçekim kamerası ise 8 MP’dir. Performans özelliklerine baktığımızda ise 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6763 chipset bulunmaktadır. 3 GB RAM İle akıcı bir kullanım hedeflemektedir. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takabileceğiniz hafıza kartı ile kapasitesini artırabilirsiniz.

Radyo ve parmak izi okuyucusu bulunan Vestel Venus E5 modeli 1299 TL ile 1399 TL aralığında satılmaktadır.

Kimler almalı: Sadece sosyal medya ve internet işlerinizi yapmak istiyorsanız ve çok fazla bütçeniz yoksa ideal bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kimler almamalı: Yüksek grafikli oyun oynamayı düşünenlere bu model sıkıntı çıkartabilir. Örneğin PUBG Mobile oyununu rahatça oynayamacağınızı düşünüyoruz.