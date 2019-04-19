CryptoLocker Virüsü Nasıl Temizlenir?

Günümüz teknolojisinde bilgisayarlar olmazsa olmazımız konumuna gelmiş durumda. Artık fatura, taksit vb. gibi ödemeleri kredi kartları ya da online (çevrim içi) işlemlerle yapmaktayız. Doğal olarak faturalar mail adresimize gelmekte. Birçok alış veriş yaptığımız yerlerde mail adresimiz de alınarak kampanyalar ya da faturalar mail adresimize yönlendiriliyor.

Bilgisayar ve internet dünyası sadece güzel amaçlar ve işler için kullanılmıyor. Hatta belki de kötü amaçlı zararlı yazılımların sayısı daha fazla olabilir. Bu yazılımların en tehlikelilerinden bir çeşidi virüslerdir.

Bilgisayar Virüsü Nedir?

Bilgisayar virüsleri bir şekilde bilgisayara girerek, kullanıcıya ait olan dosyalara, şifrelere ulaşmayı amaçlayan, bilgisayarın sistemini ele geçirerek istediği şekilde davranmasını amaçlayan 0 ve 1 rakamlarının kullanıldığı kodlara oluşturulmuş yazılımlardır.

Bu virüsler size indirme işlemi yaptığınız dosya içerisinde gelebilir. Bilgisayarınıza taktığınız harici bir disk içerisinde gelebilir. Gelen mailler içerisindeki dosyalarla da gelebilir.

Virüsler küçük boyutlu olsalar da verdikleri zararlar çok büyük olabilir. Çalışma yaptığınız tüm dosyalara zarar verebilir ve kullanılamaz hale getirebilir. Ya da virüsü yollayan kişi tarafından para karşılığında dosyalarınız geri verilmesi teklif edilebilir.

CryptoLocker Virüsü Nedir?

CryptoLocker adından da anlaşılacağı gibi girdiği bilgisayarda bulunan tüm dosyaları şifreleyerek kullanılmaz hale getiren bir virüs yazılımıdır. Bu virüsü üreten kişi dosyalarınızı geri vermek daha doğrusu kurtarmanız için sizden para istemektedir.

CryptoLocker Virüsü Nasıl Bilgisayara Bulaşır?

CryptoLocker virüsü forum sayfaları ve birçok yerli yabancı kaynakta görüldüğü kadarıyla mail adresinize gelen bir e-posta ile bulaşmaktadır. Telefon faturanızın geldiğini düşündüğünüz bir mailde faturanızı indirip açtığınızda virüs bulaşabilir. Ya da üye olduğunuz alış-veriş sitelerden birinden gelen bir fatura ya da broşür olduğunu düşündüğünüz dosyayı indirerek bu virüsü bilgisayarınıza bulaşmasına sebep olursunuz.

CryptoLocker Virüsü Nasıl Temizlenir?

Öncelikle CryptoLocker virüsü bulaşan bilgisayara orijinal anti-virüs programı yükleyip tamamen virüsün temizlenmesini sağlayın. Dosyalarınız şifreli olduğu için bu şifreleri kıracak yöntemler kullanmalısınız. Bazı dosyalarınızı kurtarmanızı sağlayabilecek geçici çözüm olabileceğini düşünülen yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları “Data Recovery Pro” gibi dosya kurtarma programlarıdır. Bilgisayarınızın yedeklemesi mevcut ise bunları kullanın. Bilgisayarlar da otomatik yedeklenen dosyalar vardır. Bunların bulunmasını sağlayan “Shadow Explorer” gibi programlar kullanın.

Ayrıca şifrelenmiş olan dosyalarınızın şifrelerini kırmak için kullanılan yöntemin anlatıldığı link verilmiştir.

“https://www.youtube.com/watch?v=C7LJ-fefLr8“