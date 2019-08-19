Çözüm: Sistem yöneticisi şifreleme politikası uyarısı

Desen kilidi ve PIN kodunu devre dışı bırakmıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Gelen bir soruda ziyaretçimiz desen kilidini tamamen kapatıp sadece ekran kaydırma özelliğini kullanmak istediğinde ekran kilidi seçeneği kategorisine tıklanmadığı gibi ” sistem yöneticisi şifreleme politikası veya kimlik bilgisi belleği tarafından devre dışı bırakıldı” uyarısı yazdığını iletmiştir.

Yukarıda anlatılan sorunu çözmenin çok basit birkaç adımı bulunmaktadır.

İlk olarak telefondan “Ayarlar” bölümüne giriniz.,

Daha sonra Ayarlar menüsü altında bulunan “Güvenlik” sekmesine geçiş yapınız.

Güvenlik kategorisinde “Kimlik Bilgilerini Sil” seçeneğini bulunuz.

Son olarak Kimlik bilgilerimi sil uyarısını onayladıktan sonra artık ekran kilidi seçeneklerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki anlattığımız menü adımları her telefon için aynı olmayabilir. Fakat genel olarak Kimlik Bilgilerini Sil bölümünü bulmanız gerekmektedir. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum olarak gönderebilirsiniz.