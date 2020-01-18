Çok soru geliyor: Video Boyutu Küçültme Nasıl Yapılır?

Güzel bir an yaşıyorsunuz ve bunu ölümsüzleştirmek istiyorsunuz. Bunun için de doğal olarak video çekiyorsunuz.

Daha sonra bir bakıyorsunuz video bir dağ boyutunda. Bundan sonraki birkaç güzel anıdan sonraki hiç bir anıyı kaydedemiyorsunuz. Ya da videoyu yollamak istediğinizde yarım gününüz bir videoya gidiyor. Çoğu zaman da başarısız oluyorsunuz. Video boyutu yüksek olduğundan çoğu paylaşım ağı desteklemiyor.

Böyle bir durumda alternatif yollar denemelisiniz. Bu yollardan en sağlıklısı video boyutunu küçültmektir. Upload sitelerine yükleyip site linki de yollayabilirsiniz ancak bu da, uzun zaman alacak bir yöntemdir. En sağlıklı olanı videonun boyutunu küçültmektir.

Peki, video boyutu küçültme nasıl yapılır?

Sıkıştırma Programı İle video boyutu Küçültme

Öncelikle videonuzu sıkıştırma programlarından biri ile küçültebilirsiniz. Winrar, winzip gibi programlar ile videoyu sıkıştırıp boyutunun küçülmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanırsanız. Videonuz mp4 gibi bir video formatı değil, rar veya zip gibi bir sıkıştırma formatında olur. Yani videoyu yolladığınızda karşı tarafta da bu tarz bir çözücü program yok ise videoyu açması mümkün olmayacaktır. Çünkü sıkıştırma programı videoyu bir kalıbın içine koyar ve öncelikle bu kalıptan videonun çıkarılması gerekir.

Çözünürlüğü Düşürmek

Başka bir yöntem ise videoyu tekrar oluşturabilirsiniz. Eğer yüksek çözünürlüğe sahip bir video çektiyseniz, bunun boyutunu daha çok düşürebilmek için çözünürlüğünü küçültüp bir video düzenleme programı ile tekrar oluşturarak daha küçük bir boyut elde edebilirsiniz.

Whasapp’ı Kullanarak Boyut Düşürme

Videoyu Whatsapp sohbet programı aracılığı ile yollayıp daha sonra geri alarak da küçültebilirsiniz. Whatsapp üzerinden video yolladığınızda, Whatsapp bu videoyu kendine göre ölçekler ve boyutunu düşürerek gönderir. Ancak bunu yaptığınızda videonun çözünürlüğü son derece düşük olacaktır. Yani elinizde çok temiz bir görüntü olmak yerine düşük çözünürlükte bozuk bir görüntü olur.

Peki, en doğru şekilde video boyutu küçültme nasıl yapılır?

Video Küçültme Programı Kullanmak

Benim size tavsiyem, video boyutu küçültme programı kullanmaktır. Videoların boyutlarını küçültmek için tasarlanmış programlar bulunur. Hem çözünürlüğü korurken hem de boyutunu küçültür. Video, çekildiği aracın özelliğine bağlı olarak pek çok farklı eklenti ile kaydedilir. Bu eklentilerin, çözücülerin ve kodeklerin çokluğu video boyutunun yükselmesini sağlar. Boyut küçültme programları ise bu fazlalıklardan kurtararak sadece ses görüntü ve çözünürlük birlikteliğini korur. Bu da aynı kalitede videonun küçük boyutlarda olmasını sağlar. Bu yüzden HandBrake gibi bir video küçültme programı kullanabilirsiniz.