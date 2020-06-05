Chrome’da Masaüstü Bildirimleri Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Günümüz dünyasında teknoloji hayatın her bir noktasına işlemiş durumda. Muhakkak teknolojinin bize sunduğu en faydalı, işimizi en çok kolaylaştıran ürün internet. Ailemiz, dostlarımız, iş arkadaşlarımızla iletişim kurarken, yeni bilgiler öğrenip araştırma yaparken, eğlenirken, bunlar gibi sayabileceğimiz birçok şeyde internetten yararlanırız.

Web Tarayıcıları

İnternet üzerinden belirli bir işlem yapmak için gerekli olan yazılıma web tarayıcısı ya da ağ tarayıcısı denilmektedir.

Dünya üzerinde en sık kullanılan web tarayıcıları şunlardır;

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge

Apple Safari

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome dünya çapında yüzde 80′ in üzerinde kullanıma sahip bir web tarayıcısıdır. Bilgi içeriği en geniş web tarayıcısı olması, güvenli ve hızlı olması bu duruma katkı sağlıyor. Bazı zamanlar teknolojiden faydalanırken bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Google Chrome tarayıcısının bu kadar çok kişi tarafından kullanılıyor olması karşılaştığımız bazı sorunlarda daha çabuk çözüme ulaşmamızı sağlıyor. Web tarayıcımız hakkında kafamızda olan soru işaretlerini, çözemediğimiz bir takım sorunları yine web tarayıcımıza başvurup yardım alarak çözümleyebiliriz.

Masaüstü Bildirimleri

Google Chrome kayıtlı olduğumuz, girdiğimiz sitelerden gelen bildirimlerin bize daha çabuk ulaşabilmesi için masaüstü bildirimleri uzantısını kullanmaktadır. Bir site size bildirim göndermek istediğinde Google Chrome bu bildirimi iletir.

Bu özellikle bildirim hemen bizim ekranımıza düşer. Fakat bazen bu bildirimler çok sık bir şekilde ekranımıza düşerken hem işimizi sekteye uğratabilir, hem dikkatimizi dağıtır hem de çok fazla rahatsızlığa sebep olabilir.

Masaüstü Bildirimlerini Nasıl Engellerim?

Google Chrome uygulamasını bilgisayarınızdan açın.

Sağ üstte diğer ( 3 nokta işareti olur) noktasına tıklayıp ayarları açın.

Gizlilik ve güvenlik bölümüne gelin ve site ayarlarına tıklayın.

Bildirimler bölümünü açın.

Bildirimleri engellemeyi seçin. İsteğinize bağlı olarak belirli siteleri veya herhangi bir tane siteyi veya tüm sitelerin masaüstüne bildirim göndermesini engelleyebilirsiniz.

Eğer bildirimleri geri açmak isterseniz aynı şekilde bu adımları izleyerek bildirimlere izin ver seçeneğine tıkladığınız zaman eskisi gibi bildirimlerin masaüstüne gelmesini sağlayabilirsiniz.