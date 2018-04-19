Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır?

Motor çipi ayarı, elektronik kontrol ünitesinin yeniden programlandığı ve motorun farklı parametreler içinde çalıştığı bir süreçtir.

ECU çip, enjeksiyon sisteminde bulunur ve gerçekleşen hava ve yakıt karışımını düzenler. Bunu yeniden programladığınızda, çipin bu karışımla ne olmasını istediğinizi söyleyebilirsin. Bunun maliyeti, nasıl yaptığınıza bağlı olabilir. Bir motor ayar çipi, aracınızın elektrik ve bilgisayar sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Aracınızdaki çip, her zaman düzgün şekilde güç sağladıklarını düzenleyen ve garanti eden bir dizi farklı sistemi kontrol eder.

Çip Denetimlerini Sistemler

Araç tipinize ve yılınıza bağlı olarak, ECU çok çeşitli farklı sistemleri kontrol edebilir. Bunlar arasında otomatik şanzıman sistemi, araç dengeleme sistemi, yakıt enjeksiyonu, valf destek sistemleri, zamanlama ve ateşleme sistemleri ve hız yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunların hepsi aracınızın çalışması için çok önemlidir. Çip, aracın en yüksek hızını ve hızlanmasını ve daha fazlasını düzenlemek için vanalara ve yakıt enjeksiyon sistemlerine olan basıncı arttırmak için araçtan gelen uyaranlara tepki verir.

Çip Hakkında Bilmeniz Gereken Diğer Şeyler

Aracınızdaki ECU, tipik olarak gösterge paneli kontrollerinde bulunur. Diyagnoz portu olarak adlandırılan bir port üzerinden erişilebilir. Çoğu durumda çipin işlenmesini profesyonellere bırakmak en iyisidir. Çipin üzerindeki bazı ayarları yanlışlıkla ayarlayarak veya tam olarak ne yaptığınızı bilmeden kurcalayarak çalıştırdığı sistemlere müdahale etmek, aracınızın performans kalitesinin düşmesine ve hatta tamamen bozulmasına neden olabilir. Bu hasarın bir kısmı tamir edilemez ve motorda olabilir.

Performans İçin Ayarlama

Fabrikanın bakış açısına göre sorun, ECU ayarının değiştirilmesinin hepsinin güvenilirlik üzerinde potansiyel olarak olumsuz bir etkiye sahip olmasıdır. Daha zayıf yakıt haritaları, daha fazla güç anlamına gelir, ancak kötü bir gaz tankı veya daha yüksek hava sıcaklıklarına karşı çok daha savunmasızdır.

Zamanlamanın ilerletilmesi daha fazla güç anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda potansiyel patlama ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına da gelebilir. Bu patlama meydana geldiğinde, vuruntu sensörü motoru korumak için yeterli zamanlamayı çekemeyebilir. Daha yüksek bir redline durumunda, motor daha yüksek bir motor hızında çok iyi performans gösterebilir, bununla birlikte, daha yüksek seviyelerde aşınma ve çok fazla itildiğinde çok daha yüksek katastrofik motor arızası riski de söz konusudur.

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