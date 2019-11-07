Akıllı telefonlarımızı şoklayarak uzun süreli kullanabilme imkanına sahibiz.

Bu yazımız da bu işlemin nasıl yapılacağını ve telefon için yararlı olup olmayacağını inceleyeceğiz. Üretici firmaların da bu müşteri talepleri karşısında çalışmaları sürüyor. Telefonun zaman içerisinde pil ömrünün azalmasının sebebi orjinal olmayan şarj aletleriyle telefonları şarj etmek.

Buna bağlı olarak zamanla pilin kimyasal yaşlanması da meydana geliyor. Şarj süresinin azalması ve bataryanın hemen dolup boşalması pil ömrünün sonuna geldiğini gösteriyor. Telefonumuzun bataryasının böyle olduğu durumda ise ya pili değiştirebilir ya da batarya şoklama işlemi yapabiliriz.

Cep Telefonu Pili Şoklama İçin Neler Gereklidir?

Pil şoklama işlemi yaparken öncelikle dikkatli olmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken bataryayı tamamen kullanılmaz hale de getirebiliriz.

1. 1-9 Voltluk Bir Adet Pil

Bu pili satın alırken herkes tarafından bilinen marka tercih edilmeli ve kaliteli güvenilir olmasına özen göstermeli aksi takdirde olumlu sonuçlar alamayabiliriz.

2. Elektrik Kabloları

Aldığımız pil ile bataryanız aramızda bir bağlantı olacak şekilde ince bir kablo kullanabiliriz. Kablonun bağlantı sağlayacağına emin olun.

3. Elektrik Bandı

Elektrik bandını da tahmin ettiğiniz gibi bağlantılar için kullanacağız. Bu araç ve gereçleri sağladığımıza göre şoklama işlemine geçebiliriz.

Cep Telefonu Pili Nasıl Şoklanır?

Bu işleme başlamadan önce telefon yedeklemesi yapmanız sizin için iyi olabilir. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak aldığımız pilleri ve kabloları birbirine bağlayın. Pil üzerinde ki “+” ve “-” kutuplarına kabloları bağlayın. Bandı kullanarak kablo ve pilleri iyice bağlamamız gerekiyor. “+” ve “-” kutuplarını bağlarken dikkatli olun.

Eğer yanlış bağlama yaparsanız kısa devre yaptırma olasılığınız hayli yüksek. Şimdi oluşturduğumuz pili bataryaya bağlama zamanıdır. “+” kutupları “+” kutbuna “-” kutupları “-” kutbuna bağlayın. Bağlantıdan emin olmak için bantla sıkılaştırın. Bu işlemler esnasında bataryanın ısınıp ısınmamasını kontrol edin çünkü bataryanın ısınmış olması gerekiyor.

Batarya ısınmaya başladığını gördüğünüzde hemen pillerden sökün ve bataryanızı telefona takıp telefonunuzu açın. Telefonumuzu tam doldurup kullanmaya başlayabiliriz. Eğer sonuç olumlu ise batarya sizi bir süre daha idare edebilir.