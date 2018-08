Casper VIA L8 fabrika ayarlarına döndürme?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Casper VIA L8 tablet fiyatına göre oldukça başarılı bir modeldir.

Kısaca Casper VIA L8 teknik özelliklerine baktığımızda 8 inçlik bir IPS LCD ekran bulunuyor. 2 GB RAM ile gayet akıcı bir kullanım hedefliyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu kapasiteyi 32 GB’a kadar microSD hafıza kartı ile artırabilirsiniz. 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli chipset bulunuyor. 2 MP arka ve ön kamerası bulunuyor. SIM kart takılabildiği için internet her daim kullanabileceksiniz. Son olarak 4500 mAh batarya kapasitesine sahip Casper VIA L8 modeli 699 TL’den satılmaktadır.

Uzun bir kullanımdan sonra uygulama yükle-kaldır işlemlerinden sonra tablet yavaşlama gösterebilmektedir. Yada virüsten dolayı tabletiniz artık çalışmayacak duruma geldiğinde fabrika ayarlarına döndürmek iyi olacaktır. Unutmayın fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde telefonunuzdaki bütün fotoğraf ve müzik v.s. v.s. silinecektir.

Casper VIA L8 tableti fabrika ayarlarına döndürmek için

1. Settings (Ayarlar)

2. Backup & reset (Yedekle ve sıfırla)

3. Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla)

4. Reset Tablet (tableti sıfırla) seçerek cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.