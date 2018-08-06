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Casper VIA F2 çift tıklama ile ekranı açma

tarafından 6 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
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Akıllı telefonlarda kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak için bazı markalar başarılı güzel teknik özellikler koymaktadır.

Çift tıklama ile ekranı açma özelliği KnockON özelliğidir. Android işletim sistemine ve İOS işletim sistemine sahip telefonlarda bu özelliğiniz yoksa ekstradan 3.parti uygulamaları sayesinde bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Sırf sadece çift tıklama ile ekranı açıp çift tıklama ile ekranı kapatma uygulamaları bulunurken bazı tema uygulamalarında da ekstradan bu özellik bulunuyor.

Casper VIA F2 modelinde çift dokunuş ile ekranı açma özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği hemen hemen birçok marka kullanmaktadır.

Casper VIA F2 çift dokunuş ile ekranı açma özelliğini aktif hale getirmek için Sistem Uygulamaları Ayarlar- Daha fazla-Akıllı hareketler-Çift tık uyandırma’yı seçmeniz yeterli olacaktır.

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