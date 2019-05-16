Bu Ayın Kablo TV film saatleri ve listeleri

Bir ziyaretçimiz bizden 2019 Mayıs ayı içerisinde Kablo TV sinema kanallarında yayınlanacak olan filmlerin saatlerini tarihlerini bizden istemiştir. Soruyu gönderen Ali arkadaşımıza maili attık. Sitemize ekleyerek başka kablo tv kullanıcılarının da faydalanmasını istedik.

2019 Mayıs Kablo TV film listesi

17 Mayıs 2019 Cuma 23:30’da Flatliners (Çizgi Ötesi) 1990 yapımı Korku Filmi Sinema TV’de yayınlanacak.

18 Mayıs 2019 Cumartesi günü 20:00’da Tut Yüreğimden Anne filmi 2018 yapımdır. Bu güzel dram filmi Sinema Yerli kanalında olacaktır.

18 Mayıs 2019 saat 21:30’da Sinema TV’de Spider-Man: Homecoming (Eve Dönüş) filmi yayınlanacaktır.

19 Mayıs 2019 Pazar günü 20:00’da Kediler ve Köpekler adlı 2001 yapımı komedi filmi ekranlara gelecektir. Bu film Sinema Aile kanalında yayınlanacaktır.

19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 22:00’da Sinema Aksiyon’da Zorlu İkili adlı 2013 yapımı film olacaktır.

21 Mayıs 2019 Salı günü 21:30’da Sinema Komedi kanalında Mr.Deeds 2002 yapımlı

23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 21:30’da Sinema TV’de Sherlock Holmes: Gölge Oyunları yayınlanacaktır.

25 Mayıs 2019’da saat 20:00’da çok güzel bir film yayınlanacaktır. Eğer izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Total Recall filmi Sinema Aksiyon’dan izleyebilirsiniz.

26 Mayıs 2019’da Pazar günü saat 19:15’de Sinema TV’de Passengers filmi yayınlanacaktır. 2016 yapımı bu film ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasındadır.

28 Mayıs 2019 Salı günü saat 20:00’da Sinema Aksiyon’da Terminator Salvation

31 Mayıs 2019 Cuma günü 22:00’da Sinema Aksiyon’da The Commuter filmi yayınlanacaktır.

NOT: Eğer bu sayfamızı takip edenler çok olursa sizlere her ayın başında Bu ay ki Kablo TV film listesi buraya eklenecektir. Eğer bize yorum gönderirseniz yazımıza ne kadar ilgi olup olmadığını öğrenmiş oluruz.