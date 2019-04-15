BİM Smart Saat özellikleri

Bir ziyaretçimiz BİM’e gelen Smart Saat hakkında bizden bilgi istemiştir.

Bizde bu ürüne bakarak ufak bir araştırma yapmak istedik.

İlk olarak bu Smart Saat’i kesinlikle akıllı çocuk saati ile karıştırmayınız. Bazı kişilerin akıllı çocuk saati olabileceğini düşünmektedir. Bu ürün bir nevi akıllı saat diyebiliriz. Yani akıllı telefonunuz ile eşleştirerek telefon üzerinden yapacağınız bazı işlemleri saat üzerinden yapabileceksiniz.

Gelen arama olduğu zaman smart saat üzerinden aramayı cevaplayabilir yada reddedebilirsiniz.

Telefon rehberinizi smart saat ile eşleştirerek senkronizasyon yapabilirsiniz.

Adım sayar, uyku takibi, takvim, mesaj okuma, hesap makinesi gibi fonksiyonları bulunmaktadır.

Son olarak bu Smart saat Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda yukarıda yazdığımız özellikleri kullanabilirsiniz. Eğer İOS işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa sadece gelen aramaları cevaplama ve reddetme özelliğini kullanabilirsiniz.

Bu arada 99 TL’lik fiyatı ile oldukça ideal bir ürün diyebiliriz. Eşdeğerlerine göre fiyatı alınabilir kılmaktadır.