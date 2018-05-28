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BİM LG K10 getiriyor! Peki fiyatı piyasaya göre nasıl

tarafından 28 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

BİM ürünlerinde ses getirmeye devam ediyor. Son zamanlarda BİM’e gelen uygun fiyatlı ürünlerine büyük talep oluyor.

Bu sefer 1 Haziran 2018 günü ise getiriyor. modeli BİM’e 699 TL’den geliyor. Peki teknik özellikleri neler?

LG K10’da 5.3 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunuyor. Bu ekran 277 PPI Piksel yoğunluğunda ve IPS LCD ekran teknoloji kullanıyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 70.62’dir.

Batarya konusuna geçtiğimizde ise 2300 mAh’lık Lithium Ion bataryası bulunmaktadır. Değiştirebilir bataryası olduğunuda hatırlatalım.

LG K10 arka kamerası 13 megapiksel, Ön kamerasıise 5 megapikseldir. Ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video çekebilirsiniz.

Performans olarak 1.14 GHz hızında çalışan 2 GB RAM’li MediaTek MT6753 yonga seti bulunuyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken, ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 32 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow yer alıyor. NFC ve 4.5G desteklemektedir.

LG K10 Türkiye LG garantisi ile piyasada 769 TL’den satılmaktadır.

İthalatçı garantisi olanı ise 700 TL civarlarında satılmaktadır.

Sonuç olarak bakıldığında fiyat olarak en uygun diyebiliriz. Çok aktif bir kullanıcı değilseniz bu model sizi ihtiyaçlarınızı karşıyalayacaktır.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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