Bilgisayardan (PC) kayıtlı wi-fi şifresi öğrenme (resimli)

Bu yazımızda size bilgisayarda kayıtlı olan Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebileceğiniz konusunda bilgi vereceğiz. Bu yazımızı resimli olarak tarif ederek daha rahat yapmanızı sağlamak istiyoruz. Bilgisayar ve akıllı telefonlara Wi-Fi şifresi bir kere girdikten sonra otomatik olarak kayıt ettiği için uzun bir aradan sonra şifrenizi unutabilmektesiniz.

Windows PC’den Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?

İlk olarak sağ alt köşede saatin yanında bulunan Wi-Fi simgesin üzerine gelip sağ tık yapınız. Sağ tık yaptıktan sonra resimdeki gibi “Ağ ve Paylaşım Merkezi’ni Aç” sekmesine basınız.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra aşağıdaki resimde gözüken ” Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin” sekmesine geçiş yapınız.

Bu sekmeye girdiğinizde bağlı olduğunuz Wi-Fi gözükecektir. Siz sağ tık yapım durum‘a basacaksınız. Resimdeki gibi adımları gerçekleştirebilirsiniz.

Durum’a bastıktan sonra karşınıza bir ekran çıkacaktır. Siz bu kısımda Buradan ‘’Kablosuz özellikleri’’ seçeneğine tıklayın. Rahat görmeniz açısından ekran görüntüsü ekledik.

Kablosuz özelliklere bastıktan sonra aşağıdaki resimdeki gibi son adımda kırmızı kare içindeki “Güvenlik” sekmesine bastıktan sonra

Kareketleri göster butonuna bastığınızda daha önceden girmiş olduğunuz wi-fi şifresi gözükecektir.

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