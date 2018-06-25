Bilgisayardan Instragram’da mesaj gönderme ve alma

Instagram dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya uygulaması diyebiliriz. Bilgisayardan Instagram mesaj gönderme konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Instagram’ı aşırı aktif kullanan kullanıcılar ve Instagram üzerinden sık sık mesajlaşanlar telefon klavyesinden yazmaktan sıkılııyor ve bilgisayardan Instagram mesaj nasıl gönderilir konusunda bilgi aramaktadır.

Bilgisayardan Instagram’da mesaj göndermenin 2 farklı yolu bulunmaktadır. Birinci yol uzun olduğu için bahsetmek istemiyoruz. Neden derseniz ekstradan 250 MB civarından bir program indirmeniz gerekiyor. Daha sonra bu programı kurarak Bilgisayarınıza tekrardan Instagram kurarak mesaj gönderebiliyorsunuz. Fakat bu yöntemi kullananlar çoğu zaman yavaşlama ve göndereme sıkıntıları yaşadıklarını görmekteyiz.

İkinci yöntem ise en basit olanı diyebiliriz.

Yapmanız gereken ilk adım bilgisayarınıza Chrom internet tarayıcısını yüklemeniz gerekmektedir. Eğer Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız tarayıcının arama bölümüne Chrome web mağazası yazınız. Açılan sayfada sol üst tarafta ufak bir arama çubuğu göreceksiniz. Bu arama bölümüne Instagram Web yazınız. Sağ tarafta açılan bölümleri göreceksiniz. Yazımıza eklemiş olduğumuz resimdeki gibi bölümü seçmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra Chrome tarayıcınızda sağ üst bölümde Instagram logosunu göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda Instagram web kullanımı açılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra bilgisayar üzerinden istediğiniz gibi Instagram’ı kullanabilirsiniz.

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