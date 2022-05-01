Bilim ve Teknoloji

Bilgisayara Şifre Nasıl Koyulur?

Bilgisayara açılış şifresi nasıl konulur? Bilgisayardan şifre nasıl kaldırılır?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar1 Mayıs 2022
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Teknolojik cihazlar o kadar çok hayatımızın içine girdi ki, artık neredeyse birer uzvumuz gibi görev görmeye başladı. Hal böyle olunca neredeyse bizimle alakalı bütün bilgileri depoladığımız cihazlar haline geldiler. Doğal olarak bu cihazları her eline alan kişinin erişmesini istemeyebiliriz. Bu cihazlardan birisi de bilindiği üzere bilgisayarlar. Biz de size bu yazımızda Windows işletim sistemli bilgisayarlarınıza nasıl şifre koyacağınızı resimli bir şekilde anlatacağız.

1) Denetim masasına giriş yapıyoruz. (Aramaya denetim masası yazarak ulaşabilirsiniz.)

2) Açılan sayfada sağ üstte bulunan “Hesap türünü değiştir“e tıklıyoruz. (Eğer sizde liste bu şekilde değilse sağ üstte bulunan “Görüntüleme ölçütü”nü “Kategori” olarak değiştirebilirsiniz.)

 

3) Açılan sayfada kullanıcı adımıza tıklıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Açılan sayfada “Parola oluştur“a tıklıyoruz. Eğer ilk defa şifre koyacaksınız “Parola oluştur”, değiştirecekseniz “Parolayı değiştir” şeklinde görünecektir.

Şifre Koymak İçin

Açılan sayfada koymak istediğimiz şifreyi ilk iki boşluğa yazıyoruz. Parola için ipucu yazarsak unutma durumunda daha rahat hatırlayabileceğimiz için onu da koyabiliriz.

Şifre Değiştirmek İçin

İlk boşluğa eski şifremizi, diğer iki boşluğa da yeni şifremizi yazıyoruz.

Şifre Kaldırmak İçin

Eski şifremizi ilk boşluğa yazıyoruz ve diğer boşlukları boş bırakıyoruz.

Takıldığınız bir yer varsa çekinmeden yorumlarda belirtebilirsiniz.

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Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar1 Mayıs 2022
0 1 dakika okuma süresi
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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