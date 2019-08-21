Arçelik Netflix Televizyon Youtube çalışmıyor!

Başımıza gelen bir sorunu sizlere yazıp çözüm yöntemi ile arşivde durmasını istedik.

Arkadaşımızda Arçelik Netflix televizyon bulunmaktadır. Durduk yere Youtube’a girdiğinde videolar listesi çıkıyor, aradığımız videoyu buluyoruz fakat oynatmaya geçtiğimizde play ekranında takılıyor kalmaya başladı.

Normal olarak aklımıza ilk gelen internetin olup olmadığı oldu. İnternet bağlantısında herhangi bir sıkıntı yoktu. Daha sonra televizyonun internet bağlantısını kontrol ettik ve herhangi bir yanlışlık yoktu. Hatta yeniden Wi-Fi şifresi ile bağlantı yaptık. Gel gelelim bir türlü video oynatamadık. Youtube ayarlarını sıfırladık ama yine işe yaramadı.

İnternet üzerinden de araştırdık fakat net bir çözüm yöntemi bulamadık. Elimizden gelse Youtube uygulamasını kaldırıp yeniden kurmak istedik fakat Arçelik Netflix televizyonunda uygulama kaldırma yada ekleme özelliği bulunmuyor.

En son çare düz mantık televizyonu fabrika ayarlarına döndürdük. Yeniden kurulum yaparak sorunsuz bir şekilde Youtube çalışmaya devam etti.