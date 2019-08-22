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Arçelik A55 8860 5S Netflix Google ve uygulama yükleniyor mu?

tarafından 22 Ağustos 2019 Tarihinde eklendi

Sizden gelen soruları elimizden geldiği kadar hızlı yanıtlamaya çalışıyoruz.

Bilgimiz olan konuları daha hızlı cevaplarken ilgi alanımız dışındaki soruları araştırıp öyle cevaplıyoruz.

Bize gelen bir soruda Aygül isimli ziyaretçimiz 5S 4K Diamond Netflix TV aldığını, bu televizyona uygulama nasıl yükleneceği konusunda bilgi istemiştir.

İlk olarak bu televizyona uygulama yüklenmiyor. Evet alırken Smart TV özelliği var yazıyor fakat sabit yüklü uygulamalar haricinde uygulama yükleyemiyorsunuz. Ayrıca internet tarayıcısıda bulunmuyor. Yani bu televizyondan Google’a giremezsiniz.

Televizyonu aldığınızda yüklü olarak Youtube, Facebook, Twitter ve birkaç tane yabancı uygulama bulunuyor. Ekstradan maalesef uygulama yükleme şansınız bulunmamaktadır. Eğer Arçelik bu televizyon modeli için bir yazılım güncellemesi yaparsa belki bir şans olabilir düşüncesindeyiz.

Görüntü kalitesi olarak inanılmaz kaliteli bir televizyondur. HD yayınları tam anlamıyla netliğini alıyorsunuz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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