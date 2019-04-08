Android En İyi Güvenlik Programı

Hayatımızda büyük yer kaplayan akıllı telefonlar için artık anti virüs programları şart oluyor.

Kişisel birçok bilgimizin bulunduğu bu telefonlar kötü niyetli insanlar tarafından internet üzerinden ele geçiriliyor ve kişisel bilgiler alınıyor. Bunların önüne geçebilmek için Android telefonlara anti virüs güvenlik programları yükleniyor.

Kaspersky Mobile Anti Virüs Programı

Son zamanlarda Android telefonlara yüklenen ve en çok rağbet gören ücretsiz bir anti virüs programıdır. Dünyada 50 milyondan fazla telefona indirilmiştir. Uygulama 4.7’lik puana sahiptir. Uygulamanın diğer özellikleri; mesaj engelleyici, uygulama kilidi, telefon bulucudur.

360 Security Anti Virüs Programı

360 Security programı anti virüs olmasının yanında birçok başka özelliği de vardır. Gereksiz olan tüm dosyalarınızı temizler ve cihazınızın hızını yükseltir. Telefonunuza gelen ve sizi rahatsız eden bildirimleri engeller. Mesajlarınızı filtre etmenize yardımcı olur.

Bitdefender Anti Virüs Programı

Bitdefender anti virus programı kullanım kolaylığı ile tercih edilen bir uygulamadır. Tamamen ücretsizdir. Şüpheli bir durum olduğunda bütün uygulamalarınızı kontrol altına alıyor.

Avast Mobile Anti Virüs Programı

En popüler uygulamalar sıralamasında bulunan Avast Mobile, yaklaşık 100 milyon telefona indirilmiştir ve 4.5’lik puana sahiptir. Anti virüs özelliğinin yanı sıra VPN olarak da kullanılabiliyor. İstediğiniz herhangi bir uygulamanızı kilitleyebiliyorsunuz.

Virus Cleaner Anti Virüs Programı

Hi Security Lab’ın ürettiği Virus Cleaner, birçok özelliğini kullanıcılara sunuyor. Performans güçlendirme, dosya temizleme, uygulama şifreleme işlemlerini de yapıyor. Yaklaşık 50 milyon kişi tarafından indirilen uygulama 4.8’lik puana sahiptir. Ayrıca kablosuz ağları tarayarak güvenli bağlantı sağlar.

AVG Anti Virüs Programı

AVG Anti Virüs Programı, dünya çapında yaklaşık 100 milyon indirmeye sahiptir. Çok yönlü bir uygulamadır. Güvenli Wi-Fi, dosya temizleme, uygulama kilidi ve fotoğraf kasası gibi özellikleri de bulunuyor. Ayrıca kaybolan telefonunuzu Google Haritadan bulabilirsiniz.

Norton Anti Virüs Programı

Telefonunuzdan casus ve kötü amaçlı yazılım programlarını size sormadan kaldırır. Sizden habersiz üst üste 10 defa yanlış şifre girilmesi ya da telefondan SİM kartın çıkarılması durumunda Norton anti virüs programı telefonu kitler.