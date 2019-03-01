Alcatel 3L 2019 teknik özellikleri

Alcatel akıllı telefon pazarın önemli bir paya sahiptir. Orta segmentte özellikle farklı tip modelleri olduğu için kullanıcılar tercih etmektedir. Alcatel 3L 2019 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu model 5.94 inç gibi oldukça geniş bir ekrana sahiptir. 289 PPI Piksel yoğunluğu ve IPS LCD ekran teknolojisini tercih etmiştir. Ekran büyük olunca haliyle batarya kapasiteside normal olarak 3500 mAh’dır. Bu batarya ile 28 saat aktif konuşabilir ve 900 saate yakın olarak bekleme süresine ulaşabilirsiniz. Performans bölümüne baktığımızda ise 2.0 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 429 yonga seti olduğunu görüyoruz. 2 GB RAm ve 16 GB dahili depolama hafızası ile orta segmentte başarılı telefon diyebiliriz.

Bu arada microSD hafıza kartı desteği ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası olduğunu görüyoruz. İkinci arka kamerası ise 5 MP’dir. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. Android son sürüm olan 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. İlk fırsatta Android 9.0 Pie sürümünü alacaklar modeller arasındadır. 4.5G desteğini ise CAT 4 ile sağlamaktadır. Radyo özelliği bulunan bu modelin maalesef parmak izi okuyucusu olmaması bizi çok şaşırttı. Artık günümüzde her üretilen modelde parmak izi standart özellik olurken bu modelde neden olmadığına anlam veremedik.

Türkiye pazarına bu model girerse uygun fiyatta olması gerekmektedir.