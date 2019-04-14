Akıllı çocuk saatlerinde arama yapma

Bu yazımızda sizlere Alcatel akıllı çocuk saatinde sesli mesaj gönderme, arama yapma ve gelen çağrıları nasıl yanıtlayabileceğiniz konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Bu teknolojik cihazda farklı işlevleri yapmak için bazı tuş kombinasyonlarını ezberlemeniz gerekmektedir. Tabi siz ezberledikten sonra çocuğunuza da öğretmeniz gerekmektedir.

Akıllı çocuk saati sesli mesaj gönderme

1. Kayıt başlatmak için Ses seviyesi – düğmesine 3 saniye basılı tutunuz.

2. Kaydı durdurmak ve sesli mesajı göndermek için düğmeyi bırakınız.

3. Gönderme tamamlandığında, son ekrana geri döner.

Not: Akıllı çocuk saatine sesli mesaj geldiğinde bildirim simgesi yanıp söner.

Sesli mesaj yönetimi

• Menüyü yukarı kaydırmak için Ses seviyesi + düğmesine basın.

• Menüyü aşağı kaydırmak için Ses seviyesi – düğmesine basın.

• Ana ekrana geri dönmek için Güç tuşuna kısa basın.

Not: Depolama 30 sesli mesajla sınırlıdır, maksimum sayıya

ulaşıldığında, alındıkları sırayla eski mesajın otomatik olarak üzerine yazılır.

Akıllı çocuk saatlerinde Arama ve yanıtlama

1. Aile numara listesine girmek için Ses seviyesi + düğmesine kısa süreli basınız.

2. Sonraki aile numarasını seçmek için Ses seviyesi + düğmesine

kısa süreli basınız.

3. Seçilen aile ferdini aramak için Ses seviyesi – düğmesine kısa süreli basınız.

Not: Ana ekrana geri gitmek için Güç tuşuna basın.