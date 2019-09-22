Adblock Nasıl Chrome Üzerinden Kaldırılır?

İnternet kullanıcılarının tercih ettiği tarayıcıların başında gelen Chrome, her tarayıcı gibi sizleri reklamlara maruz bırakıyor.

Film izlerken veya araştırma yaparken birden ekranda boy gösteren reklamlar çoğu zaman dikkat dağıtıcı olabilir ve çalışmanızı engelleyebilir. Neyse ki reklamlardan kurtulmanın oldukça pratik bir çözümü var. Daha verimli bir internet deneyimi elde etmek için tarayıcınıza reklam engelleme eklentisi kurabilirsiniz. Bu eklentilerin başında gelen Adblock, kurulması ve kaldırılması oldukça kolay olan bir uzantıdır. Eklentiyi kaldırmak istediğinizde neler yapmanız gerektiğini yazımızda inceleyeceğiz.

Adblock Ne İşe Yarar?

Adblock, tarayıcınıza kurduğunuzda reklamları görmenizi engelleyen bir eklentidir. Her ne kadar reklam engelleme konusunda başarılı olsa da tarayıcınızı yavaşlatabilir. Bazı siteler reklam engelleme eklentilerini tespit edip size uyarı verir ve eklentiyi durdurmanızı isteyebilir. Bu uyarılardan dolayı söz konusu sitelere erişiminiz eklentiyi kaldırana dek kısıtlanır. Bu sorunlar sebebiyle Chrome üzerinden Adblock eklentisini kaldırmanız veya geçici olarak durdurmanız gerekebilir.

Adblock Nasıl Chrome Üzerinden Geçici Olarak Kaldırılır?

Eklentiyi Chrome üzerinden geçici veya kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Girmek istediğiniz siteler reklam engelleme eklentisini tespit edip erişiminizi kısıtladığında uyarı verir ve eklentiyi geçici olarak kaldırmayı tercih edebilirsiniz. Geçici olarak kaldırmak için, tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan Adblock simgesine sağ tıklayıp ”Adblock’u duraklat” seçeneğini seçin. Böylece eklentiyi tarayıcınızdan tamamen kaldırılmadan çalışmasını durdurmuş olacaksınız.

Adblock Nasıl Chrome Üzerinden Kalıcı Olarak Kaldırılır?

Tarayıcınızın yavaşladığını düşünüyor ve internetten verim alamıyorsanız Adblock eklentisini kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan Adblock simgesine sağ tıklayıp ”Chrome’dan kaldır” seçeneğini seçin. Kaldırmayı onaylamanız istendiğinde gereken onayı verip kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz. İkinci ve daha detaylı bir yol olarak Chrome üzerinden ayarlar sayfasına gidip tarayıcınızın ayarlarına girin. Uzantılar seçeneğine tıklayın. Adblock eklentisinin en altındaki ”kaldır” seçeneğini seçin.

Eklentinin kaldırılmasını onaylayın. İlk yöntem daha pratik olmakla birlikte eğer çok fazla eklenti kullanıyorsanız ikinci yöntemle Adblock uzantısını kaldırmak sizin için daha kolay olacaktır. Her iki yöntemle de eklentiyi Chrome üzerinden kalıcı olarak kaldırmış olacaksınız. Böylece sitelere erişiminiz kısıtlanmayacak ve tarayıcınız daha hızlı olacaktır.