8 yaşında ama geliri ile dudak uçuklatıyor

Dünyanın en çok izlenen video paylaşım platformu kesinlikle Youtube’dır.

Youtube hem video izleme hem de kanal sahiplerinin ekmek kapısı olmuştur. Youtuber’lık mesleği artık hayatımızın içinde yer almaktadır. İlgi çeken videoları ve kitleleri ile ülkemizde iyi paranan youtuber’lar bulunmaktadır.

Peki dünyada Youtube’dan en çok para kazanan kişi kim diye merak ettiniz mi?

Bu sorunun yanıtı profesyonel bir youtuber yada ünlü bir kişi değil. Ryan isimli 8 yaşındaki bir çokcuk oyuncak incelemeleri ile kanalından milyonlar kazanmaktadır.

Ryan, ailesinin almış olduğu oyuncakları incelerken bir yandan da ailesi profesyonel çekimler yaparak kendi yaş kitlesinin dikkatini iyi çekmiştir.

Ryan zaten 4 yaşından bu yana Youtube’dan en çok para kazanan kişi olmuştu. 2018 yılında ise gelirini bir önceki yıllara göre 2 kat artırmayı başarmış. Bu çocuğun geliri ise yıllık 20 milyon dolar civarındadır.

Ryan ToysReview isimli kanalın 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor. 16 Mart 2015 tarihi ile açtığı bu kanalda toplamda 26 milyar gibi çok büyük bir izlenme oranına sahiptir.

Ne diyelim nazar değmesin…