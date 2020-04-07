300 TL’ye alınabilecek drone modeli hangisi diye internette araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size fikir vereceğini düşünüyoruz.

Corby RQ7714 Drone modeli 300 TL civarlarında satılmaktadır. İsterseniz Corby RQ7714 Drone teknik özelliklerine bakalım.

Bu drone modelinde dahili kamera bulunuyor. Ayrıca fotoğraf çekme özelliğide yer alıyor. Kendi aksiyon kameranız varsa bu modele maalesef takamıyorsunuz. Uçuş süresi olarak ise 550 mAh’lık bir bataryası bulunuyor. Ortalama 5-7 dakika arasında uçuş yapabilirsiniz. Bu batarya ise 1 saat civarında şarj olmaktadır. Bu süreler bana gitmez demeyin. Bu fiyat aralığında maalesef şarj süresi 15 dakika gideni bulmak oldukça zordur. LED ışıklandırma ve 120 gram ağırlığındaki bu drone modelini 50 metre kapsama alanında kullanabilirsiniz. Tabi 50 metre alanı boş arazide geçerlidir. Aralarda engel olursa bu mesafe 15-20 metreye kadar düşmektedir.