2019 yılı 600 TL altı telefon modelleri

Hem akıllı telefon kullanmak hemde çok fazla para vermek istemiyorsanız, o zaman kendi bütçenize göre uygun fiyatlı cep telefonları var mı, diye merak ediyorsanız, bu sorunun cevabı elbette var.

Akıllı telefon sektörü fiyat konusunda o kadar esnek ki her türlü cebe uygun telefon bulabilirsiniz. Sizlere 2018 yılında üretilmiş olan 600 TL altı akıllı telefon modellerinden bahsetmek istiyoruz.

Vestel Venus E2 Plus

Bu model 5 inçlik ideal bir ekran boyutuna sahiptir. 294 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi kullanılmıştır. Ekran/Gövde oranı ise % 66.94 oranındadır. Bu akıllı telefona 2350 mAh kapasitesinde değiştirebilir batarya destek vermektedir. Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 8 MP çözünürlüğünde arka kamaera ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Video çekim kalitesi ise 720p HD 30 Fps’dir.

1.3 GHz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti bulunuyor. 2 GB RAM ile eşdeğer modellerine göre bir çıt öne çıktığını söyleyebiliriz. 16 GB dahili depolama hafızasını 64 GB’a kadar artırabilirsiniz. 4.5G uyumlu olan Venus E2 Plus 599 TL’den satımaktadır.

TP-Link Neffos C5A

Bu modelde 5.0 inçlik 196 PPI Piksel yoğunluğunda TFT LCD ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise % 65.22’dir. 2300 mAh’lık değiştirebilir bir bataryası bulunmaktadır. Kamera olarak ise 5 MP çözünürlüğünde arka kamerası ve 2 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Ön kamerada LED Flaş desteği yer almaktadır. Performansa baktığımızda ise 1.3 GHz hızında 4 çekirdekli MediaTek MT6580M chipset yer almaktadır. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama hafızası bulunuyor. Ekstra hafıza kartı takarak kapasiteyi 16 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelen bu mode maalesef 4.5G desteklememektedir. Satış fiyatı ise 599 TL’dir.