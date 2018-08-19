2018 yılı 3500-4000 TL arasında en ucuz motosiklet modelleri

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Aslında motosiklerlerden pek anlamıyoruz fakat sizlere fikir olması açısında 3500 TL ile 4000 TL arasında bulunan motosikletlerden bahsetmek istiyoruz. Yazacağımız bu fiyat aralığındaki modellerin fiyatları 2018 yılına aittir. Tabi fiyatlar yerlere göre farklılık göstereceğini unutmayınız. Sizinde önermek istediğiniz bir model olursa bize yorum yazarsanız yazımızın içine ekleyebiliriz. Ayrıca bu modellerden kullanan varsa ve tecrübelerini paylaşacak varsa seviniriz.

1. Model Mondial 100 Masti X

Bu model 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. 97 cc tek silindirli motoru bulunuyor. 9.1 bg gücü ve 8.0 nm tork güç üretmektedir. Ayrıca saatte maksimum 85 km hıza çıkabilmektedir. 12 lt yakıt deposu kapasitesi bulunmaktadır.99 kg ağırlığına sahip bu motosiklerin fiyatı 3490 TL’dir.

2. Model Lifan Moped

Bu model 2015 üretimi bir motosiklettir. 49 cc olması ile ehliyetsiz binebileceğiniz bir modeldir. 2.9 bg gücünde 2.7 nm tork üreten bir motoru bulunmaktadır. Maksimum 50 km hıza ulaşabilirsiniz. 4 vitesli olan bu motorda 3 lt yakıt deposu kapasitesi bulunmaktadır. Yakıt tüketimi 100 km’de ortalama 1.5 Lt’dir. 60 kg ağırlığnda ve 17 inç lastikleri bulunan bu motosiklet fiyatı 370 TL’dir.

3 Model Mondial 100 SFC Snappy X

Bu model 97 cc’dir. 5.8 bg ve 6.4 nm tork üreten bir motora sahiptir. Maksimum ulaşabileceğiniz hız 75 km’dir. Yarı otomatik 4 vitesi ile 3.8 lt’lik yakıt deposuna sahiptir. 91 kg ağırlığına sahip ve 17 inç lastikleri bulunuyor. Bu motosiklet 3990 TL’den satılmaktadır.