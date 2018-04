2018 yılı 3000-3500 TL arası telefon önerileri

3000-3500 TL arasında talefon tavsiyesi arıyorsanız sizlere ufak bir yazı hazırlayarak tercihlerinize yön vermek istiyoruz. Bu fiyat limiti aralığında yazdığımız telefonlar önerileri sadece her markadan bir tane yazılmıştır. Diğer yazılmayan modellerde yazdıklarımızın alt modelleri olduğu için eklemedik.

HTC U11 Plus modeli 6.0 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir. Bu ekran Super LCD 6 ekran teknolojisine sahip ve 537 PPI Piksel yoğunluğundadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 78.26’dır. Sonuç olarak baktığımızda ekran kalitesi ve çözünürlüğü çok iyi diyebiliriz. Bu mode 3930 mAh’lık güçlü bir batarya ile desteklenmektedir. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği ile kısa sürede şarj edebilirsiniz. 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 chipset ile adeta kullanırken uçuşa geçeceksiniz. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatabilmek neredeyse imkansız diyebiliriz. Dahili depolama hafızası 128 GB’dır. Eğer bu hafıza bana yetmez derseniz ekstra microSD hafıza kartı ile kapasitesini 2 TB’a kadar artırabilirsiniz. HTC U11 Plus modelinde 12 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğündedir. 4.5G teknolojisi CAT 15 ile destekleniyor. Yani saniyede 800 Mbps indirme hızına ulaşabilir ve karşı tarafa 150 Mbps upload hızını görebilirsiniz. Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelen HTC U11 Plus’ta NFC, suya ve toza karşı dayanıklılıkta yer alıyor. Parmak izi okuycusu ile birlikte HTC U11 Plus 3149 TL civarlarındadır.

2.Model Huawei Mate 10 Pro

Huawei’nin amiral gemisi olan Mate 10 Pro üstün teknik özellikleri ve tasarımı ile çok beğenildi diyebiliriz. 5000 TL’ye yaklaşan diğer amiral gemisi modellerine kafa tuttuğu için en çok araştırılan bir model olduğunu belirtebiliriz. Huawei Mate 10 Pro’da 6.0 inçlik dev bir ekran bulunuyor. OLED ekran teknolojisine sahip ve 402 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça canlı bir ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 80.87’dir. Telefon arayüzü ise Emotion UI 8.0 yer alıyor. Huawei’nin arayüzü bildiğiniz gibi birçok ekstra özelliği sunabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse oyun ve uygulamaların sizden istediği izinleri açıp yada kapatabiliyorsunuz. 4000 mAh’lık bataryası ile 1 günü çok rahatlıkla devirebilirsiniz. Huawei SuperCharge teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 58’lik doluluk oranını görebilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksellik bir arka ve 20 megapiksellik ikinci bir arka kamera bulunmaktadır. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. Performans bölümüne geçtiğimizde de 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 6 GB RAM’li HiSilicon Kirin 970 chipset bulunuyor. Uzun lafın kısası Huawei Mate 10 Pro’da herhangi bir takılma yada oyun oynarken bir sıkıntı yaşamazsınız. 128 GB’lık dahili depolama hafızası oldukça yeterlidir. Huawei Mate 10 Pro’ya hafıza kartı takılıyor mu diye soruyorsanız malesef bu sorunun yanıtı hayır olacaktır. Belkide bu kadar güçlü bir telefonun tek eksikliği microSD karttır. İnternette ise çok hızlı gezebilirsiniz. CAT 18 ile saniyede 1200 Mbps indirme hızını görürseniz şaşırmayın. Kızılötesi, NFC ve parmak izi okuyucusuda yer alırken suya ve toza karşı dayanıklı olmasıda ayrı bir kalite katmaktadır. Huawei Mate 10 Pro 3249 TL civarında ithalatçı garantili olanlarını satın alabilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro fiyatları şöyle;

Çift Hat / 64 GB olanı 3199 TL

Çift Hat / 128 GB olanı 3299 TL

Tek Hat /128 GB olanı ise 3499 TL civarlarındadır.

3.Model LG V30 Plus

LG V30 Plus modelinde 6.0 inçlik P-OLED ekran yer alıyor. Bu ekran 537 Piksel yoğunluğunda olduğu için oldukça canlıdır. Ekran/Gövde oranı yüzde 81.22 ile çerçevesiz ekran diyebiliriz. 3300 mAh’lık batarya size az gibi gözükebilir fakat rahat bir şekilde bir günü devirebilirsiniz. Qualcomm Quick charge 3.0 ile 35 dakika içerisinde yüzde 50 doluluk oranını görebilirsiniz. LG V30 Plus kamerası ise 16 megapiksel ve 13 megapiksel olmak üzere 2 adet arka kamerası, 5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmaktadır. Ön kamera 2.2 Diyafram aralığınadır. Performans konusunda da iddialı olan LG V30 Plus, 2.45 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 4 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır. 128 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan microSD hafıza kartı takabilirsiniz. CAT 16 ile 4.5G deneyimini en iyi şekilde yaşayabilirsiniz. Diğer 3 telefondan farklı olaran LG V30 Plus’da radyo özelliği bulunuyor. Çok önemli bir özellik olmayabilir fakat hala aramızda bazen radyoyu arayanlar çıkmaktadır. Suya ve toza karşıda dayanıklılığı bulunan LG V30 Plus fiyatı 3299 TL’dir.

4.Model Samsung Galaxy S8

Samsung’un 2017 Nisan ayında çıkarmış olduğu bu modelin fiyatı hala beklenen düşüşü vermedi. 5.8 inçlik Super AMOLED ekran bulunuyor. Akıllı telefon dünyasında Samsung’dan iyi telefon paneli sunan başka marka yok diyebiliriz. Super AMOLED‘in canlılığı ayrı bir renk katıyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 84.2’dir. 3000 mAh’lık batarya kapasitesi ile rahat bir şekilde aktif kullanımda 1 günü görebilirsiniz. Tabi hem 4.5G hem oyun ile 11 saat civarlarını görürsünüz. Kablosuz şarjı ile diğer eşdeğer modellerine göre fark yaratıyor. Performans olarak 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Octa 8895 chipset bulunuyor. 4 GB RAM ve Mali-G71 MP20 grafik işlemcisi ile bu telefondan istediğiniz oyun performansını alırsınız.

64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Samsung Galaxy S9 MicroSD hıfaza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır. 12 megapiksel arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır.4.5G olarak ise CAT 9 bulunuyor. Saniyede 450 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.NFC, suya ve toza karşı dayanıklılığıda bulunan Galaxy S8 modeli 3099 TL ile 3299 TL arasında fiyatları değişmektedir. Çift hat takılanı ise 2799 TL ile 2999 TL arasında fiyatı değişmektedir.

Sonuç olarak baktığımızda bu 4 telefon arasında kararsız kalmak elde değil. Bizim önerimiz maddiyatınız ve yeni çıkan sırasına göre tercih etmelisiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)