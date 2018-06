1500-2000 TL arası 4 GB RAM üstü akıllı telefon modelleri

Bir ziyaretçimiz bizden 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri hakkında bizden destek istemiştir.

1500-2000 TL arasında akıllı telefon kıyaslaması yaptığımızda 40 tane farklı model ile karşılaşmaktayız.

Ziyatçimiz en iyi telefonu almak istediği için bizde kriter sayısını fiyat olarak bırakmadık. 4 GB RAM ve üstü modeller ile 2.0 GHz üstü çalışan akıllı telefon modellerini sıralamak istedik. Tabi bu kriterlerde bile bütün telefon çeşitlerini yazmadık. Sizlere kendi tercih ettiğimiz modelleri yazdık.

Samsung Galaxy S7 Duos

Ekran Boyutu: 5.1 inç

Piksel Yoğunluğu: 577 PPI

Ekran/Gövde oranı: %72.35

Batarya Kapasitesi: 3000 mAh

Arka Kamera:12 MP

2.Arka Kamera: Yok

Ön Kamera: 5 MP

CPU Frekansı: 2.3 GHz

CPU Çekirdek: 8 çekirdek

Bellek RAM: 4 GB

Dahili Depolama: 32 GB

Hafıza Kartı: Var

Fiyat: 1.999 TL

Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Ekran Boyutu: 5.7 inç

Piksel Yoğunluğu: 515 PPI

Ekran/Gövde oranı: %76.53

Batarya Kapasitesi: 3000 mAh

Arka Kamera:16 MP

2.Arka Kamera: Yok

Ön Kamera: 5 MP

CPU Frekansı: 2.1 GHz

CPU Çekirdek: 8 çekirdek

Bellek RAM: 4 GB

Dahili Depolama: 32 GB

Hafıza Kartı: Yok

Fiyat: 1.999 TL

Casper VIA A1 Plus

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Piksel Yoğunluğu: 401 PPI

Ekran/Gövde oranı: %72.72

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Arka Kamera:13 MP

2.Arka Kamera: Yok

Ön Kamera: 5 MP

CPU Frekansı: 2.0 GHz

CPU Çekirdek: 8 çekirdek

Bellek RAM: 4 GB

Dahili Depolama: 128 GB

Hafıza Kartı: Var

Fiyat: 1.924 TL

Not: Casper VIA A1 Plus 64 GB’lık dahili depolama hafızası olan modeli 1399 TL’dir.

Casper A1 Plus Avantajları ve Dezavantajları konulu yazımızı okuyabilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 3

Ekran Boyutu: 5.5 inç

Piksel Yoğunluğu: 403 PPI

Ekran/Gövde oranı: %73.90

Batarya Kapasitesi: 3500 mAh

Arka Kamera:12 MP

2.Arka Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 16 MP

CPU Frekansı: 2.2 GHz

CPU Çekirdek: 8 çekirdek

Bellek RAM: 4 GB

Dahili Depolama: 64 GB GB

Hafıza Kartı: Yok

Fiyat: 1.799 TL

