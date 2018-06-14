1500-2000 TL arası 4 GB RAM üstü akıllı telefon modelleri

Bir ziyaretçimiz bizden 1500-2000 TL arasında alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri hakkında bizden destek istemiştir.
1500-2000 TL arasında akıllı telefon kıyaslaması yaptığımızda 40 tane farklı model ile karşılaşmaktayız.
Ziyatçimiz en iyi telefonu almak istediği için bizde kriter sayısını fiyat olarak bırakmadık. 4 GB RAM ve üstü modeller ile 2.0 GHz üstü çalışan akıllı telefon modellerini sıralamak istedik. Tabi bu kriterlerde bile bütün telefon çeşitlerini yazmadık. Sizlere kendi tercih ettiğimiz modelleri yazdık.
Samsung Galaxy S7 Duos
Ekran Boyutu: 5.1 inç
Piksel Yoğunluğu: 577 PPI
Ekran/Gövde oranı: %72.35
Batarya Kapasitesi: 3000 mAh
Arka Kamera:12 MP
2.Arka Kamera: Yok
Ön Kamera: 5 MP
CPU Frekansı: 2.3 GHz
CPU Çekirdek: 8 çekirdek
Bellek RAM: 4 GB
Dahili Depolama: 32 GB
Hafıza Kartı: Var
Fiyat: 1.999 TL
Ekran Boyutu: 5.7 inç
Piksel Yoğunluğu: 515 PPI
Ekran/Gövde oranı: %76.53
Batarya Kapasitesi: 3000 mAh
Arka Kamera:16 MP
2.Arka Kamera: Yok
Ön Kamera: 5 MP
CPU Frekansı: 2.1 GHz
CPU Çekirdek: 8 çekirdek
Bellek RAM: 4 GB
Dahili Depolama: 32 GB
Hafıza Kartı: Yok
Fiyat: 1.999 TL
Ekran Boyutu: 5.5 inç
Piksel Yoğunluğu: 401 PPI
Ekran/Gövde oranı: %72.72
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Arka Kamera:13 MP
2.Arka Kamera: Yok
Ön Kamera: 5 MP
CPU Frekansı: 2.0 GHz
CPU Çekirdek: 8 çekirdek
Bellek RAM: 4 GB
Dahili Depolama: 128 GB
Hafıza Kartı: Var
Fiyat: 1.924 TL
Not: Casper VIA A1 Plus 64 GB’lık dahili depolama hafızası olan modeli 1399 TL’dir.
Casper A1 Plus Avantajları ve Dezavantajları konulu yazımızı okuyabilirsiniz.
Ekran Boyutu: 5.5 inç
Piksel Yoğunluğu: 403 PPI
Ekran/Gövde oranı: %73.90
Batarya Kapasitesi: 3500 mAh
Arka Kamera:12 MP
2.Arka Kamera: 12 MP
Ön Kamera: 16 MP
CPU Frekansı: 2.2 GHz
CPU Çekirdek: 8 çekirdek
Bellek RAM: 4 GB
Dahili Depolama: 64 GB GB
Hafıza Kartı: Yok
Fiyat: 1.799 TL