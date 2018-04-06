11000 mAh batarya kapasiteli Blackview P10000 Pro

Akıllı telefonlarda şarj konusunda uzun yıllardır önüne geçilemeyen bir problem olmaktadır. Kısa giden şarj sürelerinden dolayı birçok kullanıcı gün içinde telefonlarını 1-2 kez şarj etmek durumunda kalmaktadır.

Teknoloji devleride bu sorunları hızlı şarj desteği ve yüksek batarya kapasitesi ile kapatmayı tercih etmektedir. Ülkemizde olmayan bir modelden bahsetmek istiyoruz. Blackview, yeni modeli P10000 Pro‘yu tanıttı. Bu modelde 11000 mAh’lık çok çok güçlü bir batarya bulunuyor. Bu batarya kapasitesi ile şirket çok büyük şarj süreleri hedeflemektedir. Öyle ki 50 gün bekleme süresini okumak bile insanı şaşırtıyor. Bu büyüklükteki bir telefonu normal şarj aleti ile şarj edemezsiniz. 5V/5A’lık şarj cihazı kullanılması gerekiyor.

Normal şarj cihazları 2A’dır. Blackview resmi internet sitesinde P10000 Pro için yazdığı bilgide, 60 saat arama, 80 saat müzik dinleme, 40 saat video izleme ve 18 saat kesintisiz oyun oynama süresi sunuyor. Blackview 10000 Pro teknik özelliklerine baktığımızda ise 4 GB RAM 8 çekirdekli MediaTek Helipo P23 yonga seti bulunuyor. Android 7.1 sürümü ile yüklü geliyor fakat Android 8.1 Oreo sürüme geçiş yapacaktır. Yüz tanıma gibi yüksek güvenlikli bir ayrıcalığı bulunuyor.

6 inçlik Sharp’ın canlı bir ekran teknolojisini barındıyor. 16 megapiksel ve 0.3 megapiksellik olmak üzere arka tarafta 2 adet kamera bulunuyor. 13 megapiksellik ön kamerası ile selfie çekenler mutlu olacak. Tasarım ile dikkatleri üzerine çeken Blackview P10000 Pro Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda net bilgi bulunmuyor.

Eğer ülkemize gelse şüphesiz çok fazla talep görecektir. Yurtdışında 200 dolar civarında satılacak.

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