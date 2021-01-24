1000 TL altı alınabilecek kameralı drone Aden E59S

[Toplam: 0 Ortalama: 0 /5]

Günümüz teknolojisine ayak uydurmak artık çok zorlaştı. Drone teknolojisi de bir o kadar gelişti. Drone tutkunuz başladıysa bu işte seçim ilk olarak tecrübe, daha sonra bütçe gelmektedir. Teknoscrool.com olarak biz drone hobiliğine Aden E59S ile başladık. İlk tecrübemiz olacağı için fazla bütçe ayırmadık.

Aden E59S combo olan modelde 3 adet batarya bulunuyor. Bu en büyük avantajlardan bir tanesi oluyor. Bir batarya ile ortalama 12 dakika civarında uçuş yapabiliyorsunuz. 3 batarya ile çok rahat 30 dakika civarı uçuş yapıyorsunuz. Tabi her batarya değişiminde 10 dakika drone’u dinlendirmeniz gerekiyor. Mola vermeden kullanırsanız drone çok aşırı ısınıyor.

VPS sensörü ile havada daha stabil olarak durmaktadır. 3 farklı kullanım modu ile kumanda hassasiyetinden memnun kaldık.

Kamera ile kullanıma geçtiğimizde ise kameranın çok çok net olduğunu söyleyemeyiz. Orta seviye bir kamera görüntüsü bulunuyor. Zaten bunu bilerek aldık. Rüzgara karşı dayanıklılık konusunda kendisinden beklenenden daha iyi iş yapıyor. Otomatik iniş butonuna bastığınızda olduğu yere yavaş bir iniş gerçekleştirmektedir. GPS olmadığı için kalkış yaptığı noktaya gelerek otomatik iniş özelliği yok. Bu özelliği istiyorsanız direk olarak 1500 TL civarlarına çıkmanız gerekiyor.

Sonuç olarak baktığımızda acemiliği atmak için oldukça başarılı bir drone modeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak iletebilirsiniz.