Aden E59S rüzgara karşı direnci nasıl?

Sitemizi takip edenler daha önceden Aden E59S drone kullandığımızı bilmektedir. Kullandığımız süre boyunca sizlere tecrübe deneyimlerimizi elimizden geldiği kadar aktarmaya devam ediyoruz. Yaz ayları geldiği için artık dışarıda drone uçurmak isteyenlerin sayısı oldukça artacaktır.

1000 TL altında alabileceğiniz bir model olan Aden E59S modeli kameralı dronelar arasında oldukça iddaalı olduğunu düşünüyoruz.

Aden E59S hakkında daha önceki yazdığımız yazılar şöyle;

1000 TL altı alınabilecek kameralı drone Aden E59S

Önemli: Aden Drone bataryaları nasıl şarj edilmeli

Eğer Aden E59S aldıysanız kumanda eşleştirmede sorun yaşıyorsanız aşağıdaki yazımız tam size göredir.

Aden E59s drone çalıştırma adımları (Kumanda eşleştirme)

Gelelim en önemli konuya. Batarya süresi nasıl?

Aden E59S bataryası kaç dakika gidiyor?

Gelelim Aden E59S rüzgarda nasıl performans gösteriyor?

Ufak bir drone olduğu için rüzgara karşı çok fazla bir direnç göstermiyor. Tabi kategorisindeki diğer dronelara karşı en kuvvetli direnç gösteren drone diyebiliriz. 3 farklı sürüş modu olduğu için sport moduna geçtiğiniz zaman rüzgara karşı tepkileri oldukça iyidir.

Sabit bir uçuş yapmak istediğiniz normal olarak rüzgar ile sürüklenmektedir. Otomatik olarak maalesef yerini koruyamamaktadır. Zaten bu şekilde bir özelliği bulunmuyor.

Kamera çözünürlüğü ise çok fazla yüksek değil. Profesyonel bir drone olmadığı için bu şekilde olduğunu bile bile aldık. Görüntü aktarımı konusunda çok fazla bir sıkıntı yaşamadık. Şehir dışında ortalama olarak 40 metre civarında görüntü aktarımında takılmalar oluyor. Kamerada gimbal olmadığı için drone hareketlerinde kamera normal olarak aşağı yukarı oynamaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda fiyatı 749 TL civarlarındadır. Profesyonel bir drone olmadığını bilerek alınız. Diyeceksiniz ki o zaman 200 TL’lik drone’lar ile tecrübe yapalım. Tabi bütçeniz buna elveriyorsa yapabilirsiniz. Ama bu marketlerde satılan 300 liralık drone’ları denedik. Aden E59S’in yanından bile geçemez.

Rüzgarsız havalarda çok güzel stabil uçuş yapıyor. Alt tarafında bulunan sensör ile yeri algılayarak sabit durmaya çalışıyor.

Aden E59S modeli combo paket olarak satıldığı için içeriğinde 3 adet yedek bataryası bulunmaktadır. Ortalama olarak bir batarya ile 12 dakika civarında uçuş yapabiliyorsunuz. 3 batarya ile çok rahat 30 dakika civarında keyifli anlar yaşabilirsiniz.

Aden E59S hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.