1000-1100 TL arası akıllı telefon önerisi

1000 TL ile 1100 TL arasında bir telefon almayı düşünüyorsanız sizlere Huawei P9 Lite modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu telefon performans olarak fiyatına göre oldukça başarılı diyebiliriz.

Kısaca Huawei P9 Lite teknik özelliklerine bakalım;

5.2 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunmaktadır. Zaten bu ebatlar üzerindeki ekranları tek elle kullanmak oldukça zordur. 424 PPI Piksel yoğunluğunda oldukça canlı bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Arayüz olarak Emotion UI 5.0 yer almaktadır. Malesef bu arayüz güncellemesi P9 Lite modeli için gelmedi. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 69.43’dür.

Batarya konusunda geçtiğimizde ise 3000 mAh’lık güçlü bir batarya bulunmaktadır. Hızlı şarj desteğininde olduğu P9 Lite modelinde malesef değiştirebilir bir batarya özelliği yoktur.

Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 megapiksellik bir arka kamerası ve 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır. Arka ana kamera ilse 1080p FUll HD video kaydı yapabilirsiniz. Ön kamera ile de 1080p Full HD video kaydı yapabilirsiniz.

Performans olarak ise 2.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 655 yonga seti bulunuyor.3 GB RAM ile oldukça tatmin edici bir performans sağlamaktadır. 16 GB’lık dahili depolama hafızasını bulunurken ekstradan takabileceğiniz microSd hafıza kartı iel kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android 7.0 NOugat sürümü ile yüklü gelen P9 Lite model Android 8.0 Oreo sürümüne malesef geçmeyecek gibi gözükmektedir. NFC ve 4.5G özelliğininde olduğunu hatırlatalım.

Son olarak parmak izi okuyucusu ile birlikte Huawei P9 Lite modeli 1099 TL civarlarında satılmaktadır.

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