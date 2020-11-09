Yeni araçları vurdurarak çalıştırma denemeleri yapmayın

Eski model araçları iterek, çekerek yada yokuş aşağı salarak vurdurma şeklinde marş yapılıyordu.

Fakat artık yeni çıkan arabalarda bu olaylar yapılmıyor. Yapmaya çalışmak ise arabanıza büyük arızalar oluşturabileceğini unutmayınız. Sosyal medyada birçok deneme yapanları gördük. Sonunda araba çalışmıyor ve arabanın bütün arıza lambaları yanmaya başlıyor.

İterek, çekerek veya yokuş aşağı arabayı salarak çalıştırmayı deneme sonucunda yakıtın katalitik konvektöre akmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca onarılamayacak şekilde arabanızın başka hasarlarına neden olabilirsiniz. Motor çalışmadığı için servo fren sisteminin ve hidrolik direksiyon sisteminin çalışmayacağını unutmayın.

Ayrıca direksiyon gevşemediği için sert olacağı ve ani bir hareket yapmak zorunda kalırsanız direksiyonu sağa sola çevirme şansınız olmayacaktır. Sonuç olarak servisi yada ustanızı çağırarak 3 liraya olacak hasarı 10 liraya çıkarmayın.