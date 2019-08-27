Yardım bekliyoruz: Audi A3 ekran aktifleştirme?

Gelen bir ziyaretçimiz bize Audi A3 sahibi olduğunu, gösterge panellerin ortasındaki siyah ekranı aktifleştirebiliyor muyuz sorusunu sormuştur.

Bu konuyu internette araştırdık. Audi forum sitelerinde baktığımızda bu konunun 2010 yılında açılmış olduğunu gördük. Üşenmeden 100 sayfaya yakında araba kullanıcılarının yorumlarını okuduk.

Bu yorumlardan yapılan bir yorum çok dikkatimizi çekti. Kullanıcı şöyle yazmış ” Daha önce bu gösterge alanında bulunan karanlık bölümü aktif ediliyormuş fakat başka sebeplere sorun açtıkları için açmayı bırakmışlar. Ayrıca sadece otomatik vites olan modellerde oluyormuş zamanında”

Başka bir Audi kullanıcısı ise yukarıdaki yazılana şöyle cevap vermiş ” Uzun zaman bende bu konuyu araştırdım ve komple panel değişikliği olması lazım ve KM’e sıfırlanacağı için yasal sıkıntılar yaşattığı için artık yapılmadığını” yazmıştır.

Bizim bu konuyu açmamızdaki amaç eğer bu konu hakkında bilgisi olan ziyaretçimiz varsa bize yorum yazarak bilgilendirerse çok memnun oluruz.