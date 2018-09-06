Seat İbiza Signo gizli saklama yerleri

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Geçtiğmiz günlerde bir araba sahibi takipçimiz bize arabası ile yaptığı işleri anlatan güzel bir yazı göndermişti. Açıkcası bizde teknoscrool.com olarak çok memnun kalmıştık.

Bu arkadaşımız tekrardan bize güzel bir yazı daha gönderdi.

Bu ziyaretçimiz Seat İbiza Signo araba sahibi olan arkadaşımızdır. Son gönderdiği yazıda arabanın gizli bölmelerinden bir tanesini bulduğunu yazmıştır. Belki birçok kişi bu bölmeyi biliyordur ama yinede bilmeyenler için çok güzel bir özellik olabilir.

Bildiğiniz üzere İbiza Signo tam donanımlı full paketli olan modelidir. Birçok özelliği bulunurken ekstradan küçük saklama gözleride ayrı bir güzellik katmaktadir. Bu gizli saklama yerlerinden bir taneside yolcu koltuğunun altındaki gizli bölmedir. Yukarıdan baktığınızda gizli bir bölme olduğunu farkedemiyorsunuz. Elinizi uzattığınızda mandalın olduğunu göreceksiniz.

Fotoğrafda da yolcu koltuğunun altında olan bölmeyi göreceksiniz. Tabi bu özellik İbiza’nın her modelinde var mı bilmiyoruz. Yinede İbiza kullananların kontrol etmesi gerekiyor.