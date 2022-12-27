Renault Master Panelvan fiyatı ve ilave opsiyon fiyatları
Yeni yıla girmeden Renault Master Panelvan fiyatlarını yazmak istedik. Renault resmi web sitesinde sıfır araba fiyatlarının 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğu yazıyor. 2023 yılına girdiğimizde fiyatların ne kadar yükseldiğini göreceğiz.
Master Panelvan 6 farklı model ile satılmaktadır. Ayrıca ekstradan ilave opsiyonlar eklenebiliyor.
L1H1 8 m3 150 bg D-Full : 554.600 TL
L1H2 9 m3 150 bg D-Full : 556.600 TL
L2H2 11 m3 150 bg D-Full : 560.100 TL
L3H2 13 m3 150 bg D-Full : 569.100 TL
L4H2 15 m3 165 bg D-Full : 641.900 Tl
L4H3 17 m3 Çift Teker 4.5 Ton 165 bg VID D-Full : 695.000 TL
Renault Master Panelvan modeline ekstradan ekletebileceğiniz 4 farklı ilave opsiyon fiyatları aşağıdadır. Bu ilave opsiyonların fiyatı da 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlatalım.
Uzun Yol Paketi (Sis Farı, Cruise Control) : 3.500 TL
Klima :15.250 TL
Metalik Renk : 2.750 TL
Ön Yolcu Hava Yastığı 4.500 TL