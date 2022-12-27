Renault Master Panelvan fiyatı ve ilave opsiyon fiyatları

Yeni yıla girmeden Renault Master Panelvan fiyatlarını yazmak istedik. Renault resmi web sitesinde sıfır araba fiyatlarının 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğu yazıyor. 2023 yılına girdiğimizde fiyatların ne kadar yükseldiğini göreceğiz.

Master Panelvan 6 farklı model ile satılmaktadır. Ayrıca ekstradan ilave opsiyonlar eklenebiliyor.

L1H1 8 m3 150 bg D-Full : 554.600 TL

L1H2 9 m3 150 bg D-Full : 556.600 TL

L2H2 11 m3 150 bg D-Full : 560.100 TL

L3H2 13 m3 150 bg D-Full : 569.100 TL

L4H2 15 m3 165 bg D-Full : 641.900 Tl

L4H3 17 m3 Çift Teker 4.5 Ton 165 bg VID D-Full : 695.000 TL

Renault Master Panelvan modeline ekstradan ekletebileceğiniz 4 farklı ilave opsiyon fiyatları aşağıdadır. Bu ilave opsiyonların fiyatı da 24 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlatalım.

Uzun Yol Paketi (Sis Farı, Cruise Control) : 3.500 TL

Klima :15.250 TL

Metalik Renk : 2.750 TL

Ön Yolcu Hava Yastığı 4.500 TL