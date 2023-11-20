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MG HS Comfort ve Luxury farkları
MG son yıllarda ülkemizde oldukça ilgi gören bir marka oldu. Uygun fiyat, donanım ve tasarımı ile araba tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere MG markasının HS modelinde comfort ve HS Luxury paketleri arasındaki farkların neler olduğunu yazacağız. İki paket arasında yaklaşık olarak 130.000 TL fark bulunmaktadır.
HS Comfort 1.5T-GDI: 1.279.000 TL
HS Luxury 1.5T-GDI : 1.409.000 TL
Not: Uzun uzun HS modelinde hangi özellikler olduğunu yazmayacağız. Sadece arasındaki olmayan özellikleri ekliyoruz.
- Yükseklik ayarlı Halojen farlar Comfort paketinde
- Seviye ayarlı LED farlar Luxury paketinde
- Arka dinamik farlar luxury paketinde, Comfort pakette yer almıyor.
- 360 dereceli kamera park sistemi Luxury paketinde yer alıyor. Comfort pakette normal dinamik sürüş çizgili geri görüş kamerası bulunuyor.
- Elektrikli bagaj kapağı Luxury pakette yer alıyor.
- Premium iç kapı kolları,
- Arka okuma ışıkları
- Ambiyans aydınlatma
- Alaşım spor pedal
- Panoramik cam tavan sadece. Luxury paketinde yer alıyor
- Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu,
- Özel tasarım deri koltuklar