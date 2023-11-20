MG HS Comfort ve Luxury farkları

MG son yıllarda ülkemizde oldukça ilgi gören bir marka oldu. Uygun fiyat, donanım ve tasarımı ile araba tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere MG markasının HS modelinde comfort ve HS Luxury paketleri arasındaki farkların neler olduğunu yazacağız. İki paket arasında yaklaşık olarak 130.000 TL fark bulunmaktadır.

HS Comfort 1.5T-GDI: 1.279.000 TL

HS Luxury 1.5T-GDI : 1.409.000 TL

Not: Uzun uzun HS modelinde hangi özellikler olduğunu yazmayacağız. Sadece arasındaki olmayan özellikleri ekliyoruz.