Megane 4 güzel gizli bir özellik daha

Bu yazımızda Renault Megane 4 sahipleri için güzel bir bilgi vermek istiyoruz.

Araba modelleri hakkında elimizden geldiği kadar sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Megane 4’lerde sürücü karşılama modları bulunmaktadır.

Bunlardan bir tanesi ise dikiz aynalarının altında bulunan lambalardır. Dikiz aynaların altında bulunan lambalar, Renault kartı otomatik olarak algıladığında , arabanın kilitlerini açtığınızda yada içeriden kapı açıldığı zaman yanmaktadır.

Dikiz Aynaların selamlama özelliği nasıl aktif edilir?

Aracınızda bulunan ekrandan “Araç-Kullanıcı Ayarları-Harici karşılama menüsüne giriniz. Bu menüde aktif etmek için ON, iptal etmek için OFF seçeneklerini kullanabilirsiniz.

İstek: Megane 4 kullanıcılarından ufak bir ricamız olacaktır. Arabanızın gizli özellikleri hakkında bize bilgi verebilirseniz bu yazı içerisine eklemek istiyoruz. Bu sayede güzel bir paylaşım platformu oluşturmuş oluruz.