Konforlu ve Güvenli 10 En İyi Araç

Bireyler için artık arabalar gerçekten önemli rol oyamaya başladı. Öyle ki artık çoğu insan arabasız iki sokak öteye bile gidemez oldu. Evet, arabalar hayatımızın önemli bir noktasına geldiler ama gelirken de beraberinde kullanıcı konforu ve güvenliği kriterlerini de zaman içinde getirdiler.

1. Bmw 5

Konfor ve güvenlik anlamında ön sıralarda yer alan Bmw markası gelişen teknolojiye tam olarak ayak uydurarak rakipleri arasında onlara kıyasla daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenilir oluşunu kanıtlamıştır.

2. Mercedes S

Yol ve kalkış asistanı, viraj desteği ve araç için tam otomatik vites ve gösterge entegrasyonu ile sürücüye adeta kuşun kanadında seyir etme havası veren bu araç rakipleri arasında parmakla gösterilmeye değer.

3.Bmw X5

Özellikle sürüş ve sürücü güvenliği adına sürücüye gerek görsel olarak gerekse fiziksel olarak yardımcı olan” Head Display “sisteminin de bulunduğu bu araç gerçekten konfor sağlar ve tek yapmanı gereken sadece yola çıkmaya karar vermektir. Yoldayken asla kendinizin ve ailenizin sağlığından endişe etmezsiniz.

4. Yeni Nesil Toyota Corolla

7 adet hava yastığı olması öncelikle aile arabası olarak kullanmak isteyen bireylerin dikkatini çekmekte. Tabi ki güçlü ABS ve EBD sistemlerine sahip olması da bu aracı alınası araç kategorisine sokar ve eğer ailenizin güvenliği ve konforu sizin için ilk plandaysa tavsiye edebileceğim bir araçtır.

5. Alfa Romeo 145

Markanın diğer araçlarının konfor anlamında önünde olan bu araç NCAP sürücü ve birey güvenliği siteminden tam not alarak geçen nadir araçlardandır. Güvenlik sizin için ön plandaysa düşünebileceğiniz bir araçtır.

6. Mazda Mx 6

Şerit ve mesafe koruma desteği ile ön plana çıkan bu araç özellikle 100 Km/h’in üzerinde ki hız limitlerinde takip mesafesi konusunda yüksek uyarı ve teknolojik dikkat refleksine sahip sayılı araçlardandır ve serisinin önde gelen araçlarındandır.

7.Alhambra Seat

Çocuk emniyet sistemi yanı sıra 9 adet hava yastığı bulunan bu araç konfor ve güvenliğin başlıca öncüsü diyebiliriz. Sınıfının en yüksek güvenlikli aracıdır.

8.Audi A3

Bu araç için asla bir anahtara ihtiyaç duymazsınız kendi sisteminde ki bir düğme ile motoru durdurma ve çalıştırma işlemini kolayca yaparsınız. Araçta bulunun ekstra güvenli fren sistemi ani fren ihtiyacı duyulan durumlarda motoru kapatma fonksiyonuna sahiptir.

9.Porche

Güvenlik sistemi içerisinde devrilme koruması barındıran tek araç denebilir. Daha önce hiç tatmadığını üst düzey konfora sahip olan bu araç biraz pahalı olsa da kalite ve güveni en üst düzeyde yaşamak isteyen bireyler için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

10.Jaguar S

Yolculuğu daha keyifli hale getirebilecek bu araç tamı tamına 18 inçlik koca tekerlere sahiptir ve ekstra güvenlikli fren ve balata sistemiyle kendinizi daha güvende ve rahat hissedersiniz.