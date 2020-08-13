Fiat Egea benzinli ve dizel tork ve yakıt tüketimleri

Bu yazımızda sizlere Fiat Egea 1.6 Multijet 120 HP, 1.4 Fire 95 HP, 1.3 Multijet 95 HP, ve 1.6 Multijet 120 HP DCT modellerinin tork gücünün ne kadar olduğu, maksimum hız, 0’dan 100 KM’ye kaç saniyede hızlandığı ve ortalama yakıt tüketimi konusunda bilgi vereceğiz.

Not: Aşağıdaki veriler Fiat resmi internet sitesinde yazan bilgilerdir. Biz siz için tek sayfada topladık ve rahatça ulaşmanız için hazırladık.

Egea 1.6 Multijet : 120 BG ve 320 Tork gücündedir. 0-100 KM hıza 9.8 saniyede ulaşmaktadır. Şehir içi 5.4 ve Şehir dışı 3.5 lt yakıt tüketmektedir.

1.4 Fire: 95 BG ve 127 Tork gücündedir. 0-100 KM hıza 11.8 saniyede ulaşmaktadır. Şehir içi 6.7 ve şehir dışı 4.9 Lt yakıt tüketmektedir.

1.3 Multijet: 95 BG ve 200 Tork gücündedir. 0-100 KM hıza 12 saniyede ulaşmaktadır. Şehir içi 4.9 ve şehir dışı 3.2 LT yakıt tüketmektedir.

1.6 Multijet otomatik vites: 120 BG ve 320 Tork gücündedir. 0-100 KM hıza 9.8 saniyede ulaşmaktadır. Şehir içi 5.5 ve şehir içi 3.8 LT yakıt tüketmektedir.