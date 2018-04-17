En az yakan arabalar (4 adet)

Bugün sizlere en az yakıt tüketimi olan 4 araçtan bahsetmek istiyoruz. İlk olarak şunu belirtelim. Bu yazdığımız arabaların yakıt miktarları kitabı değerlerine göre sıralanmıştır.

İlk modelimiz Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Bu model Hybrid motor olduğu için yakıt tüketimi konusunda oldukça iddialıdır. Yakıt tipi olarak elektrik ve benzin olaran gösterilmektedir. 100 beygir gücünde olan bu model otomatik vitese sahiptir. 0-100 KM hıza ise 12 saniyede ulaşmaktadır. Kuvvetli bir motoru yok fakat 100 km mesafeyi sadece 3.3 lt tüketim ile tamamlayabilirsiniz. Özellikle son zamanlarda benzin fiyatları yükseldi. Bu yakıt tüketimi insanı cezbediyor. 2017 fiyatı ise 90 Bin TL civarındadır.

2. model 2018 Honda Civic Sedan 1.6 i-DTEC 120 PS Elegance

Honda’nın yeni kasası olan ve oldukça iddialı bir tasarımla gelen Honda, bu modeline dizel motorunu ekledi. 1597 cc ve 120 beygir gücünde olan bu model 100 km’de sadece 3.5 LT yakıt tüketmektedir. Ayrıca 0-100 KM hızlanma süresi ise sadece 9.9 saniyedir.Honda’nın en donanımlı paketi olan elegance ile birlikte bu araba 121 Bin TL civarındadır.

3. model Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100 HP Active

Peugeot 308 son zamanlarda sokaklarda oldukça ilgi çekiyor. Tasarımı ile göz dolduran bu modelin yakıt tüketimide cezbediyor. 1560 cc 100 Beygir gücünde olan bu motor 100 KM’de sadece 3.6 LT yakıt tüketimi hedefliyor. 0-100 KM hıza ise 12.8 saniyede ulaşmaktadır.

4. ve son model 2018 Dacia Sandero 1.5 Dci 75 BG Ambiance

Dacia Sandero SUV olarak en uygun fiyatlı otomobil diyebiliriz. Zaten Renault’un dizel motorları az yakıt tüketimi ile ünlüdür. Bu model 1461 CC 75 beygir gücünde ve 100 KM’de 3.7 LT yakıt tüketimi hedeflemektedir. 0-100 KM hıza ise 14.8 saniyede çıkmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda bu 4 model arasında kendinize uygun olan modeli seçebilirsiniz.

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