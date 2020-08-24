Egea kumanda ile 4 cam açma ve kapama modülü

Uzaktan camları kapatabilmenin ayrı bir rahatlığı bulunmaktadır. Camlarınız açık olduğunda arabadan inip kumanda ile kapattığınız zaman ayrı bir lükse sahip oluyorsunuz. Bu özellik çok önemli fakat gel gelelim Fiat Egea’nın hiçbir modelinde bulunmuyor.

Egea’nın en düşük baz modeli olan Easy’den tutun, en donanımlı olan Lounge Plus, Mirror Plus gibi donanım paketlerinde de maalesef yer almıyor.

İnternetten ufak bir araştırma yaptığımızda güzel bir haber ile karşılaştık. Uzaktan kumanda ile 4 cam açma ve kapama için modül satıldığını gördük. Birkaç ustayı aradığımızda bu modülü işçilik dahil 400 TL’ye taktıklarını söylediler. Koskoca otomotiv üreticisi 400 TL’lik bir donanımı neden müşterilerine sunmamış anlayamadık. Neyse lafı fazla uzatmayalım.

Aradığımız usta modülü 1-2 saat içerisinde takabileceğiniz ve ömür boyu sorunsuz olarak kullanabileceğimizi iletti. Alışveriş sitelerinde bu modüllerden bulunuyor. Fakat montaj ve elektronik bilginiz yoksa kesinlikle önermiyoruz. Özellikle montaj işi oldukça zahmetli olduğunu videolardan izledik.

Ziyaretçilerimizden bu modülü kullanan varsa ve memnun olup olmadıkları hakkında bize bilgi verebilirse çok memnun oluruz.