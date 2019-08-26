Bilgisayarsız boğaz kelebeği (rölanti) adaptasyonu yapma

Ziyaretçilerimiz bugün size başımıza gelen bir olaydan bahsetmek istiyoruz. Seat Ibiza marka aracımız bulunmaktadır. Rölanti sorunu yaşamaya başlayınca hafta sonu olduğu için sanayiye gitmek yerine internetten araştırma yaparak bu sorunun ne olduğunu aramaya başladık. Genel olarak rölanti sorunu adaptasyon sorunu ile düzeliyormuş. Adaptasyon öncesinde bir arkadaşın bilgisi ile boğaz kelebeği temizliği de yaptık. Temizliği yaptıktan sonra arabayı çalıştırdık fakat rölanti çok dalgalı olmaya başladı. Rölanti için VagCom cihazı ile adaptasyon yapılması gerekiyormuş.

Açık yer bulamayınca internette bir yazı bulduk. Bu yazı bilgisayarsız boğaz kelebeği adaptasyonu nasıl yapılır konusunu anlatıyordu.

Sizinde aklınıza geldiği gibi böyle bir işlem olur mu diyeceksiniz. Evet bizde sizin gibi düşündük fakat yorumları gördüğümüzde birçok kişinin sıkıntısız bir şekilde sorununu hallettiğini yazmış. Bizde bu yorumlara güvenerek aşağıdaki adımları uyguladık.

İlk olarak kontak anahtarını çıkarttık.

Daha sonra arabanın aküsünü söktük ve 1 buçuk ile 2 saat arası bekledik.

Aküyü takıp kutup başlarını bağladıktan sonra araba üzerinde 5 dakika hiçbir işlem yapmadan bekledik.

5 dakika sonra kontak anahtarını takıp arabayı çalıştırmadan sadece uyarı lambalarını yaktık. Bu şekilde 5 dakika daha bekledik.

Bu sürede bittikten sonra arabayı çalıştırdık ve rölantide 15 dakika gaz vermeden bekledik.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra arabanın rölantisi yavaş yavaş oturdu.

Evet garip ama bu sorun ile bizde arabamızın adaptasyon sorununu düzelttik. Bu yöntemi denerseniz ve sonuç elde ederseniz lütfen bize geri dönüş yapınız.