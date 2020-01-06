Araçlarda Güneş Lekelerine Çözümler

Güneş lekeleri genellikle araçlarda olabilmesi muhtemel durumlardandır. Araçların güneşe maruz kalan kısımlarında yani genellikle motor kapağında sık oluşan lekelerdir.

Araçların birçoğunda görülen bu tip lekelenmeler güneşten kaynaklı olup, araç sahiplerinin araçlarını güneşin yoğun olduğu saatlerde gölge bir yere park etmeleri bir nebze bu sıkıntıyı giderir.

Peki, araçlarımızda meydana gelen bu güneş lekelerinin oluşmaması için ne gibi önlemler almalıyız. Bu sorunun cevabını arayan tüm araç sahipleri için bu makalemizi hazırladık, gerekli önlemler için yazımızı okuyup fikir edinebilirsiniz.

Araçlarda Güneş Yanıkları Nasıl Önlenir?

Öncelikle araca güneşin hangi açıdan isabet ettiği dikkate alınarak hareket edilebilir. Eğer ki araç park halindeyken korunmuyorsa ve güneş doğrudan araca isabet ediyorsa bu tip lekeler sürekli meydana gelebilir ve aracın renginde solma görülebilir. Güneş ışığı belli bir süre aracın aynı kısmına isabet ettiğinde, araç boyasının üst katmanına zarar vererek aracın rengini bozabilir.

Bu Durumlarda Alınması Gereken Önlemler Şu Şekildedir?

Aracınızın boyasını düzenli yaptırmanız bu gibi güneş lekelerinin aracınıza zarar vermesini önleyebilir.

Araçlarınıza belirli periyotlarda pasta ve cila yaptırmanız gerekebilir.

Güneş lekesi oluşmadan önce yapılan bakımlar aracı daha uzun süre koruyabilir.

Aracınızda oluşan belli başlı güneş lekelerinin fazla büyümesine izin vermemeniz gerekir, lekeler küçükken müdahale edilmelidir.

Aracınızın kaporta bakımını düzenli yaptırmanız araçlarda oluşabilecek çiziklere ve güneş lekelerine karşı koruma sağlayarak, bu sıkıntının önüne geçilebilir.

Aynı zamanda pasta ve cila işlemlerinden sonra aracınıza koruma kalkanı oluşturulmasını isteyebilirsiniz.

Servise Götürülen Araçlara Uygulanacak İşlemler Nelerdir?

Genellikle araçlarınızı güneş yanığı sebebiyle servise bıraktığınızda yapılacak işlem öncelikle mikro fiber bez yardımıyla temizleme yapılır. Böylelikle öncelikle kaporta temizlenir. Ardından pasta aracın yüzeyine dağıtılarak işlem tamamlanmış olur. Bu işlem sonrasında cilalama işlemi devreye girer.

Cilalama ile aracın yüzeyi korunarak pasta ve cilalama işlemi son bulur. Dolayısıyla bu işlemler sonrasında aracınızın üzerinde oluşan renk düzensizlikleri giderilebilir. Fakat aracınızda oluşan çizik ve lekeler fazlaysa aracınızın boyasını yenilemeniz gerekebilir.