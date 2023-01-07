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2023 Ocak Kia Picanto Feel, Live, Cool fiyatları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Ocak 2023
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2023 yılı Kia Picanto fiyatları açıklandı. Kia’nın fiyatları 2 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlandı. Bu fiyatların hangi tarihe kadar geçerli olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şöyle bir yazı gördük ” Tavsiye Edilen Bu Anahtar Teslim Fiyat Listesi Yenisi Yayınlanana Kadar Geçerlidir.”

Kia Picanto’da 4 farklı paket ve motor seçeneği ile satılmaktadır. Kia Picanto’nun 1.0 ve 1.2 olmak üzere 2 farklı motor seçeneği bulunuyor. İki motorun yakıt değerleri çok fark eder mi diye merak ediyorsanız sizlere eklemek istedik.

1.0 motor seçeneği Şehir içi (L/100 km) 5.3,  Şehir dışı (L/100 km)
4.3

1.2L MPI motor seçeneği Şehir içi (L/100 km) 5.6,  Şehir dışı (L/100 km) 4.9 LT

Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli Feel donanımlı olan model 420.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli Live donanımlı olan model 435.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli Cool donanımlı olan model 445.000 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT benzinli Feel donanımlı olan model 445.000 TL

FEEL donanım en baz versiyondur. LIVE orta donanım, COOL paket en full donanımlı olan pakettir.

KİA Picanto COOL paket detaylı inceleme

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Ocak 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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